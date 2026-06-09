क्रीडा

Lamine Yamal: 'मला मेस्सीचा उत्तराधिकारी म्हणू नका'; विश्वकरंडकापूर्वी लामिन यमालचे मोठे वक्तव्य

Lamine Yamal Ready for FIFA World Cup Challenge: लामिन यमाल विश्वकरंडकासाठी सज्ज असून त्याला मेस्सीचा उत्तराधिकारी नव्हे तर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायची आहे. स्पेनच्या मोहिमेकडे सर्वांचे लक्ष.
Lamine Yamal

Lamine Yamal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बार्सिलोना : युरो करंडक या फुटबॉल स्पर्धेचा गतविजेता स्पेनचा संघ आता १२ जूनपासून सुरू होत असलेल्या विश्वकरंडकासाठी सज्ज झाला आहे. या संघातील १८ वर्षीय खेळाडू लामिन यमाल याच्या खेळाकडे तमाम फुटबॉलप्रेमींचेे लक्ष असणार आहे.

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