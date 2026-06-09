Lamine Yamal: 'मला मेस्सीचा उत्तराधिकारी म्हणू नका'; विश्वकरंडकापूर्वी लामिन यमालचे मोठे वक्तव्य

बार्सिलोना : युरो करंडक या फुटबॉल स्पर्धेचा गतविजेता स्पेनचा संघ आता १२ जूनपासून सुरू होत असलेल्या विश्वकरंडकासाठी सज्ज झाला आहे. या संघातील १८ वर्षीय खेळाडू लामिन यमाल याच्या खेळाकडे तमाम फुटबॉलप्रेमींचेे लक्ष असणार आहे..त्याला पुढील लियोनेल मेस्सी म्हणून बघितले जात आहे. मात्र स्वत: लामिन यमाल याने मला लियोनेल मेस्सी म्हणून ओळखले जाऊ नये; स्वत:चा ठसा उमटवायचा आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे..वडील भारताकडून खेळू शकले नाहीत, पण पोरगा आता FIFA World Cup खेळणार! कोण आहे तो जाणून घ्या.स्पेनच्या या युवा स्टारला दुखापत झाली आहे. लामिन यमाल हा बार्सिलोना या क्लबचे प्रतिनिधित्व करतो. २२ एप्रिलला त्याला दुखापतीचा सामना करावा लागला. या दुखापतीमुळे तो स्पेन संघाच्या विश्वकरंडकातील सराव लढतीतही खेळू शकलेला नाही. या दुखापतीनंतर लामिन यमाल याला ला लीगा या फुटबॉल स्पर्धेचा उर्वरित मोसमही खेळता आलेला नाही. यानंतरही स्पेन संघाचे प्रशिक्षक लुईस फ्लुएंटे यांनी लामिन यमाल याला स्पेनच्या संघात स्थान दिले..स्वप्नपूर्तीलामिन यमाल याने विश्वकरंडकाबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की अगदी लहानपणापासून विश्वकरंडक खेळण्याचे स्वप्न बघितले होते. आता स्पेन संघाकडून विश्वकरंडकात खेळणार आहे याचा आनंद आहे. युरो स्पर्धेमध्ये आम्हाला जेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार समजले जात नव्हते; मात्र आम्ही जेतेपदाला गवसणी घातली. फुटबॉल हा खेळ मैदानात खेळला जातो, कागदावर नव्हे..प्रत्येक देशाचा आदरलामिन यमाल याने विश्वकरंडकातील प्रत्येक देशाचा आदर असल्याचे म्हटले आहे. तो म्हणाला, की यंदाच्या स्पर्धेमध्ये ४८ देशांचा सहभाग असणार आहे. प्रत्येक देशाने प्रचंड मेहनत करून पात्रता मिळवली आहे. त्यामुळे कुणालाही कमी लेखू नये..Suryakumar Yadav: भारतीय संघाच्या तयारीवर सूर्यकुमार यादवचा विश्वास; अभिषेक शर्माच्या फटाक्याची तयारी.एच गटामध्ये समावेशस्पेनच्या संघाचा एच गटामध्ये समावेश आहे. या गटामध्ये स्पेनसह उरुग्वे, केप वर्दे सौदी अरेबिया या देशांचाही समावेश आहे. स्पेनचा सलामीचा सामना १५ जून रोजीला केप वर्दे संघाविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर स्पेनला २१ जूनला सौदी अरेबिया आणि २६ जूनला उरुग्वेशी सामना करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.