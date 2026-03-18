Nagpur Swimming Record: ६३ व्या वर्षी तब्बल २५.६५ किमी स्वीमिंग! नागपूरचे जलतरणपटू डॉ. राजेंद्र जैस्वाल यांचा अनोखा पराक्रम

नागपूर : नागपूरचे जलतरणपटू डॉ. राजेंद्र जैस्वाल यांनी वयाच्या ६३ व्या वर्षी नर्मदा नदीत तब्बल २५.६५ किमी पोहण्याचा अनोखा पराक्रम केला आहे. त्यांनी हे अंतर ८ तास १३ मिनिटांत पूर्ण करत जलतरणाचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे..पिपरिया येथील जय माता दी समितीच्या वतीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कामगिरीबद्दल बोलताना डॉ. जैस्वाल म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या फिट इंडिया मोहिमेतून मला प्रेरणा मिळाली. युवकांनी फिटनेसकडे वळावे, नर्मदा नदीची स्वच्छता राखली जावी आणि पर्यटनाला चालना मिळावी, हा या प्रयत्नामागील उद्देश होता..डॉ. जैस्वाल यांनी यापूर्वीही अनेक उल्लेखनीय विक्रम केले आहेत. वयाच्या ६२ व्या वर्षी त्यांनी अमेरिकेत फूल आयर्नमॅन कॅलिफोर्निया स्पर्धा पूर्ण करत त्या वयात अशी कामगिरी करणारे पहिले भारतीय ठरले होते. तसेच १६१ किमी अल्ट्रा मॅरेथॉन, १२.५ तासांत तिरंगा घेऊन ८१ किमी धावण्याचा विक्रम तसेच कोरोना काळात घरातच १३ तासांत ८५ किमी धावण्याचा विक्रमही त्यांनी नोंदविला आहे..विशेष म्हणजे, १३ वर्षांपूर्वी दोन्ही गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. मात्र शिस्त, जिद्द आणि नियमित व्यायामाच्या जोरावर त्यांनी शस्त्रक्रिया टाळत स्वतःला फिट ठेवले आणि आज जागतिक स्तरावर प्रेरणादायी ठरले आहेत. त्यांनी यशाचे श्रेय जलतरण प्रशिक्षक संजय बाटवे, मार्गदर्शक डॉ. अमित समर्थ, फिजिओथेरपिस्ट डॉ. नीना साहू, डॉ. सुनीता धोटे यांच्यासह गणेश क्षीरसागर, दिलीप भोयर, संदीप शर्मा व मनोज राठोड यांना दिले आहे.