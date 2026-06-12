Shocking : भारतीय क्रीडाविश्वात शोककळा... आशियाई सुवर्णपदक विजेत्या जसपाल राणा यांचे निधन, घडवलेत मनू भाकरसह अनेक खेळाडू

Former Asian Games gold medallist Jaspal Rana passes away: भारताचे प्रसिद्ध नेमबाज आणि ऑलिम्पिक पदक विजेते प्रशिक्षक जसपाल राणा यांचे ४९ व्या वर्षी निधन झाले आहे. भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघटनेने (NRAI) त्यांच्या निधनाची पुष्टी केली आहे. जसपाल राणा हे भारताचे अत्यंत यशस्वी नेमबाज होते. त्यांनी १९९४ च्या हिरोशिमा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत (Asian Games) सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत तब्बल १५ पदके (९ सुवर्ण, ४ रौप्य, २ कांस्य) जिंकली आहेत. .ते सध्या भारतीय पिस्तूल नेमबाजांचे हाय-परफॉर्मन्स कोच म्हणून काम करत होते. त्यांनी ऑलिम्पिक पदक विजेती मनू भाकर हिच्यासह सौरभ चौधरी, अनिश भानवाला आणि चिंकी यादव अशा अनेक युवा खेळाडूंना उत्तम प्रकारे घडवले होते. त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्यांना १९९४ मध्ये अर्जुन पुरस्कार आणि १९९७ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. २०२० मध्ये त्यांना द्राणाचार्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते..जसपाल राणा यांचे ४९ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी जर्मनीतील म्यूनिख येथे पार पडलेल्या आयएसएसएफ (ISSF) वर्ल्ड कप स्पर्धेतून भारतात परतत असताना विमानामध्येच त्यांच्या छातीत दुखू लागले होते. दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर स्टँट सर्जरी देखील करण्यात आली होती. मात्र, अखेर त्यांची प्राणज्योत मावळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.