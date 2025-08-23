Asian Shooting Championship: भारताच्या इलावेनिलची सुवर्णपदकावर मोहर; आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत यश

नवी दिल्ली : भारताची महिला नेमबाज इलावेनिल वालारिवन हिने शूटिंग रेंजवर अचूक निशाणा साधला. इलावेनिल हिने आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेतील १० मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदक पटकावताना देदीप्यमान कामगिरी नोंदवली..तमिळनाडूच्या २६ वर्षीय इलावेनिल वालारिवन हिने १० मीटर एअर रायफल प्रकाराच्या अंतिम फेरीत २५३.६ गुणांची कमाई करीत पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. याआधी विश्वकरंडकात दोन सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या इलावेनिल हिचे आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेतील हे दुसरे सुवर्णपदक होय..याआधी तिने २०१९मधील तैवान येथे झालेल्या आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते. चीनच्या शिनलू पेंग हिने २५३ गुणांसह रौप्यपदकाची कमाई केली. कोरियाच्या इयुनजी क्वोन हिने २३१.२ गुणांसह ब्राँझपदक आपल्या नावावर केले. भारताची आणखी एक नेमबाज मेहुली घोष हिला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. तिने २०८.९ गुणांची कमाई केली..महिलांच्या १० मीटर रायफलमधील पात्रता फेरीमध्ये इलावेनिल वालारिवन हिने ६३०.७ गुणांची कमाई करीत आठवे स्थान पटकावले होते. ती आठव्या स्थानावर राहिली. मेहुली घोष हिला पात्रता फेरीमध्ये ६३०.३ गुणांची कमाई करता आली. ती दहाव्या स्थानावर राहिली..ज्युनियर विभागात वर्चस्वभारतीय नेमबाजांचे ज्युनियर विभागात वर्चस्व कायम राहिले. शांभवी श्रावन, हृद्या कोंडूर व इशा अनिल यांनी महिलांच्या ज्युनियर १० मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. या तिघांनी मिळून १८९६.२ गुणांची कमाई करीत पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली. भारतीय नेमबाजांनी याप्रसंगी ज्युनियर जागतिक व आशियाई विक्रमाचीही नोंद केली हे विशेष..PKL 2025: प्रो कबड्डीच्या १२व्या हंगामात हरियाना, पुणे, तमिळ हे संघ वर्चस्व गाजवणार; रिशांक देवाडिगाची भविष्यवाणी.वरिष्ठ गटात दुसरेच सुवर्णइलावेनिल वालारिवन हिने महिला विभागात सुवर्णपदक पटकावले. आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेतील वरिष्ठ विभागातील हे दुसरेच सुवर्णपदक होय. याआधी पुरुष विभागात अनंत जीत नारुका याने स्कीट प्रकारात भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.