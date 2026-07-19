क्रीडा

England vs France: साकाची हॅट्ट्रिक, इंग्लंडचा ६-४ ने दणदणीत विजय; एमबाप्पेने मोडला मेस्सीचा विश्वचषक विक्रम

England vs France FIFA World Cup bronze match: फिफा विश्वचषक 2026 च्या तिसऱ्या स्थानाच्या सामन्यात इंग्लंडने फ्रान्सचा 6-4 असा पराभव केला. बुकायो साकाने हॅट्ट्रिक झळकावली, तर किलियन एमबाप्पेने दोन गोल करत लिओनेल मेस्सीचा विश्वचषकातील गोलांचा विक्रम मागे टाकला.
England vs France

England vs France

esakal

Varsha Balhe
Updated on

England vs France FIFA World Cup bronze match: फिफा विश्वचषक २०२६( FIFA World Cup 2026) स्पर्धेतील तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने फ्रान्सवर ६-४ असा थरारक विजय मिळवत स्पर्धेचा शेवट शानदार केला. गोलांनी भरलेल्या या सामन्यात इंग्लंडचा युवा स्टार बुकायो साका हा विजयाचा खरा हीरो ठरला.

त्याने हॅट्ट्रिक करत इंग्लंडला मोठा विजय मिळवून दिला. तर दुसरीकडे, फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एमबाप्पेने दोन गोल करत विश्वचषकातील आणखी एका मोठ्या विक्रमावर आपले नाव कोरले आहे.

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