England vs France: साकाची हॅट्ट्रिक, इंग्लंडचा ६-४ ने दणदणीत विजय; एमबाप्पेने मोडला मेस्सीचा विश्वचषक विक्रम

England vs France FIFA World Cup bronze match: फिफा विश्वचषक २०२६( FIFA World Cup 2026) स्पर्धेतील तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने फ्रान्सवर ६-४ असा थरारक विजय मिळवत स्पर्धेचा शेवट शानदार केला. गोलांनी भरलेल्या या सामन्यात इंग्लंडचा युवा स्टार बुकायो साका हा विजयाचा खरा हीरो ठरला. त्याने हॅट्ट्रिक करत इंग्लंडला मोठा विजय मिळवून दिला. तर दुसरीकडे, फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एमबाप्पेने दोन गोल करत विश्वचषकातील आणखी एका मोठ्या विक्रमावर आपले नाव कोरले आहे..सामन्याच्या सुरुवातीलाच इंग्लंडने आक्रमक खेळ दाखवला अवघ्या तिसऱ्या मिनिटाला डेक्लन राईसने पहिला गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर १८व्या मिनिटाला एझरी कोन्साने दुसरा गोल केला..FIFA World Cup 2026: मेस्सीला रोखायचंय? संदेश झिंगनने सांगितली इजिप्तला 'जिंकण्याची' गुरुकिल्ली.फ्रान्सचा बचाव पूर्णपणे कोलमडला असताना त्यांचा स्टार खेळाडू बुकायो साकाने पहिल्या हाफमध्ये सलग दोन गोल करत इंग्लंडला मध्यंतरापर्यंत ४-० अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली. आणि मग यांनातर इंग्लंडला भक्कम आघाडी मिळाली..दुसऱ्या हाफमध्ये मात्र फ्रान्सने दमदार पुनरागमन केले आणि किलियन एमबाप्पेने शानदार खेळ करत दोन गोल केले. त्याचबरोबर ब्रॅडली बारकोला आणि उस्मान डेम्बेले यांनी प्रत्येकी एक गोल करत इंग्लंडवर दबाव निर्माण केला. काही काळ सामना फ्रान्सच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसत होते..मात्र, इंग्लंडने योग्य वेळी पुन्हा चांगलच आक्रमण केले. ८७व्या मिनिटाला साकाने पेनल्टीवर गोल करत आपली हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. त्यानंतर सामन्याच्या अखेरच्या क्षणी ज्यूड बेलिंगहॅमने आणखी एक गोल करत इंग्लंडचा ६-४ असा विजय निश्चित केला..FIFA World Cup Final 2026: अर्जेंटिना स्पेन महामुकाबला आज; भारतात फ्रीमध्ये कुठे आणि किती वाजता पाहता येणार सामना?.या सामन्यात एमबाप्पेने केलेल्या दोन गोलांमुळे त्याने विश्वचषक स्पर्धेतील एकूण गोलांच्या बाबतीत लिओनेल मेस्सीचा विक्रम मागे टाकला. तसेच स्पर्धेतील सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या गोल्डन बूटच्या शर्यतीतही तो आघाडीवर पोहोचला.या विजयासह इंग्लंडने फिफा विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावले, तर फ्रान्सला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.