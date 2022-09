IndW vs EngW : भारतीय संघाची निराशाजनक कामगिरी; इंग्लंडने मालिकेत घेतली 1-0 ने आघाडी

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या पत्नी आशा गवळी यांच्या अडचणीत वाढ

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची पत्नी आशा गवळी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषमुक्त अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.(Asha Gawli has no relief from the Sessions Court in the financial misappropriation case)