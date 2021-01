ईपीएल : ब्रुनोने केलेल्या गोलमुळे मँचेस्टर युनायटेडचा एस्टोन व्हिलावर विजय   

इंग्लिश प्रीमिअर लीग (ईपीएल) स्पर्धेत मँचेस्टर युनायटेडने एस्टोन व्हिलावर दमदार खेळी करत विजय मिळवला आहे. शनिवारी मँचेस्टर युनायटेड आणि एस्टोन व्हिला यांच्यात झालेला सामना मँचेस्टर युनायटेडने जिंकत यंदाच्या हंगामातील आपल्या दहाव्या विजयाची नोंद केली आहे. व त्यासह मँचेस्टर युनायटेडने यावर्षीच्या आवृत्तीत क्रमवारी मध्ये लिव्हरपूल संघाशी बरोबरी साधली आहे.

मँचेस्टर युनायटेडने आणि एस्टोन व्हिला यांच्यात झालेल्या सामन्यात, मँचेस्टर युनायटेड संघाच्या अँथोनी मार्शलने 40 व्या मिनिटाला गोल करून संघाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर बेरट्रान्ड ट्रायॉरेने 58 व्या मिनिटाला गोल करून एस्टोन व्हिला संघाला 1 - 1 ने बरोबरी साधून दिली. मात्र ही बरोबरी एस्टोन व्हिला संघाला फार काळ टिकवून धरता आली नाही. या गोलच्या फक्त तीन मिनिटानंतर मँचेस्टर युनायटेडच्या ब्रुनो फर्नांडिसने 61 व्या मिनिटाला मिळलेल्या पेनल्टीचे गोल मध्ये रूपांतर करून संघाला पुन्हा एका 2 - 1 अशी बढत घेऊन दिली. व सामना संपेपर्यंत ही बढत कायम राखल्याने मँचेस्टर युनायटेड संघाने सामना आपल्या खिशात घातला. या सामन्यात मँचेस्टर युनायटेडच्या संघाने एस्टोन व्हिलावर 2 - 1 ने विजय मिळवला.

— Manchester United (@ManUtd) January 2, 2021