जर्मनीचा खेळ खल्लास; स्टर्लिंग-हॅरीच्या जोरावर इंग्लंडची हवा!

EURO 2020 : इंग्लंडच्या संघाने दुसऱ्या हाफमध्ये आक्रमक खेळ करत सर्वाधिक वेळा युरो चॅम्पियनचा विक्रम नावे असलेल्या जर्मनीला बॅकफूटवर ढकलले. रहिम स्टर्लिंगने 75 व्या मिनिटाला संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर कर्णधार हॅरी केनने 86 व्या मिनिटाला दुसरा गोल डागून ही आघाडी मजबूत केली. हॅरी केनचा युरोतील हा पहिला गोल आहे. मोक्याच्या क्षणी त्याने संघासाठी मोलाचे योगदान दिले.

पोर्तुगाल, फ्रान्स पाठोपाठ जर्मनीच्या संघासोबत डेथ ग्रुपमधून नॉक आउटमध्ये क्वालिफाय झालेल्या सर्व संघाचा स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आलाय. या सामन्यातील विजयासह इंग्लंडने 25 वर्षानंतर नॉक आउटमध्ये यश मिळवले आहे. दुसरीकडे जर्मनीच्या संघावर बाद फेरीत पोहचल्यानंतर पहिल्यांदाच सेमीफायनलपूर्वी पराभवाची नामुष्की ओढावलीये.

युरो कप स्पर्धेतील इंग्लंड आणि जर्मनी यांच्यातील रेकॉर्ड हे जर्मनीच्या बाजूने होते. सर्वाधिक वेळा फायनलमध्ये पोहचून तब्बल तीन वेळा या स्पर्धेतील जेतेपद मिळवलेल्या जर्मनीने इंग्लंडला 15 वेळा पराभूत केले होते. इंग्लंडने जर्मनी विरुद्ध 13 सामन्यात विजय नोंदवला होता. दोन्ही संघात आतापर्यंत 4 सामने अनिर्णित राहिले होते. या सामन्यातील विजयासह जर्मनीने क्वार्टर फायनलचे तिकीट मिळवलेच याशिवाय जर्मनीविरुद्धच्या खराब रेकॉर्डमध्ये सुधारणाही केली. आता जर्मनीने इंग्लंडपेक्षा केवळ एक सामना अधिक जिंकला आहे. युरोच्या क्वार्टर फायनलमध्ये पोहचणारी इंग्लंड ही सातवी टीम आहे. स्वीडन आणि युक्रेन यांच्यातील लढतीनंतर युरोच्या क्वार्टरफायनलमधील आठवी टीम आपल्या समोर येईल.