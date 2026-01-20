Pune Grand Tour : फर्ग्युस ब्राउनिंगला 'यलो जर्सी'! परदेशी स्पर्धकांना पुण्याच्या संस्कृतीबद्दल कुतूहल

नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौकात मंच उभा राहिला... ढोल-ताशांचा आवाज घुमला... ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’च्या घोषणा झाल्या अन् छतावर सायकली घेऊन कार दाखल झाल्या. सायकली छतावरून खाली आल्या आणि स्पर्धक सायकल घेऊन रॅम्पवर गेला... घड्याळात दुपारचे दीड वाजले आणि अंकाची उलटी गणती झाल्याबरोबर खेळाडू ‘पुणे ग्रँड टूर’ सायकल स्पर्धेच्या प्रोलॉगच्या मार्गावर रवाना झाला. पहिल्या दिवशी मलेशियाच्या ‘तेरेंगानू सायकलिंग टीम’च्या फर्ग्युस ब्राउनिंग याने आपले वर्चस्व सिद्ध करत ‘यलो जर्सी’ पटकावली.दुपारी ठीक दीड वाजता, भारतीय राष्ट्रीय विकास संघाचा सचिन देसाई हा शर्यतीला सुरुवात करणारा पहिला सायकलपटू ठरला. यावेळी जमलेल्या प्रेक्षकांनी ‘सचिन, सचिन...’ अशा घोषणा देऊन त्याचे मनोबल उंचावले. यात १६४ सायकलपटू प्रत्येकी एक मिनिटाच्या अंतराने वैयक्तिकरीत्या सहभागी झाले होते. फर्ग्युस ब्राउनिंग अवघ्या आठ मिनिटे ०५.८९ सेकंदांत ७.५ किलोमीटर अंतर कापून अव्वल स्थान पटकावले. ताशी ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त सरासरी वेगाने सायकल चालवत ब्राउनिंगने सर्वांत वेगवान वेळ नोंदवली आणि मानाची ‘यलो जर्सी’ पटकावली. मंगळवारपासून (ता. २०) सुरू होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यात तो जर्सीत दिसणार आहे. .Bajaj Pune Grand Tour Traffic Update : 'बजाज पुणे ग्रँड टूर स्टेज-2'साठी २१ जानेवारीला पुण्यातील वाहतुकीत बदल! .दुसऱ्या स्थानावर थायलंडच्या रूजाई इन्शुरन्स विनस्पेस टीमचा डिलन हॉपकिन्स राहिला. त्याने आठ मिनिटे ६.३३ सेकंद वेळ नोंदवली. सायप्रसच्या क्विक प्रो टीमच्या अँड्रियास मिल्टियाडिसने आठ मिनिटे ८.९२ सेकंद वेळेसह तिसरे स्थान पटकावले, त्यानंतर बेल्जियमच्या टार्टलेटो-आयसोरेक्स टीमचा योरबेन लॉरिसन आठ मिनिटे ११.४९ सेकंद एवढ्या वेळेसह चौथ्या क्रमांकावर राहिला. तर, झेब कायफिन पाचव्या स्थानावर राहिला.भारतीय खेळाडूंची कामगिरी भारतीय खेळाडूंमध्ये राष्ट्रीय संघाचा हर्षवीरसिंग सेखोन सर्वांत वेगवान ठरला. त्याने आठ मिनिटे ४२.०७ सेकंद वेळेसह आशियाई खेळाडूंमध्ये तिसरा क्रमांक आणि एकूण क्रमवारीत २६ वे स्थान मिळवले. विश्वजित सिंग आणि नवीन जॉन यांनीही समाधानकारक कामगिरी करत आपली छाप पाडली. जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंबरोबर घरच्या मैदानावर स्पर्धा करण्याची ही भारतीय खेळाडूंसाठी मोठी संधी मिळाली आहे..मी सुरुवातीपासूनच खूप जोर लावला होता. शेवटचा टप्पा उताराचा असल्याने केवळ वेग टिकवून ठेवण्याचे आव्हान होते. अशा प्रकारची स्पर्धा भारतात पहिल्यांदाच होत असल्याने मला नेमकी काय अपेक्षा करावी? याचा अंदाज नव्हता. पण, आयोजकांनी रस्ते अप्रतिम ठेवले आहेत आणि सुरक्षा व्यवस्थाही उत्तम आहे. मी पुढच्या डोंगरदऱ्यांच्या टप्प्यांसाठी उत्सुक आहे.फर्ग्युस ब्राउनिंग, सायकलपटू.परंपरा, संस्कृतीबद्दल कुतूहलखेळाडू म्हणून सहभागी झाले असले, तरी त्यातील कोणी भारतात पहिल्यांदाच आलंय. काहींना भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा आस्वाद घ्यायची ओढ लागलीय... तर काहींना झणझणीत पदार्थांची चव चाखायचीय... एवढंच नव्हे, तर पुण्याची वैभवशाली परंपरा आणि संस्कृतीबद्दल प्रचंड कुतूहल असल्याची भावना सायकल स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सायकलपटूंनी व्यक्त केली. तसेच, स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेल्या अनेक नामवंत संघाविरुद्ध स्पर्धा करणे आव्हानात्मक असल्याचे अनेकांनी व्यक्त केले. ‘सकाळ’ने स्पर्धकांशी संवाद साधला असता खेळाडूंनी अशा शब्दात त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या....थायलंडच्या जेबिन युनला ‘चिकन करी’ची भुरळ‘‘भारतामध्ये येण्याची माझी पहिलीच वेळ असल्याने मी खूपच उत्साहित आहे, ’’ अशा शब्दांत थायलंडच्या रुजाई इन्शुरन्स विनस्पेस संघाचा सायकलपटू जेबिन युन याने सांगितले. ‘‘भारतीय जेवण, विशेषतः चिकन माझे आवडते असल्याचे त्याने सांगितले. युन हा सध्या दक्षिण कोरियातील राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठात शिक्षण घेत असून, अभ्यासाबरोबर स्पर्धात्मक सायकलिंगही तो करतो.‘‘भारतामध्ये पहिल्यांदाच ही स्पर्धा खेळत असल्यामुळे थोडीशी चिंता आहे. पाच टप्प्यांचा हा स्पर्धात्मक प्रवास वेगवेगळ्या भूभागातून जाणार असल्याने ते निश्चितच आव्हानात्मक असेल, ’’ असे तो म्हणाला. मात्र, स्पर्धेइतकाच पुण्यातील खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव घेण्याची उत्सुकता त्याच्यात दिसत होती.‘‘स्पर्धेनंतर सोशल मीडियावर पाहिलेली मिसळ चाखण्याचा माझा बेत आहे. जमल्यास शहरातील विविध ऐतिहासिक स्थळे पाहण्याचाही माझा मानस आहे, ’’ असे युनने सांगितले. ‘रुजाई इन्शुरन्स विनस्पेस’चा संघ हा आशियातील सक्षम संघांपैकी एक असून, स्पर्धेसाठी आम्ही पूर्ण तयार आहोत, ’’ असेही त्याने नमूद केले..फ्रान्सच्या स्टीव्हनची पुण्यासाठी पूर्वतयारी ‘मी ज्या ठिकाणी राहतो, तिथे सध्याचे तापमान आठ अंशांपर्यंत खाली जाते. तिथून थेट येथे येऊन ३० अंश तापमानात रेस खेळणे हे निश्चितच वेगळा अनुभव आहे. आव्हान आहे, पण समस्या नाही, ’’ असे ग्रेट ब्रिटनच्या ‘शिल्स डोल्टसीनी आरटी संघाच्या स्टीव्हन केरवाडेक याने सांगितेल.स्पर्धेची पूर्वतयारी करताना पुण्याचे हवामान, भूभाग आणि मार्गाविषयी अभ्यास केला. अशा वातावरणाशी जुळणारा व डोंगराळ मार्ग आम्ही हेरला आणि सराव केला. त्याचा निश्चितच आम्हाला फायदा झाल्याचे तो म्हणाला. स्टीव्हनसाठी हा प्रवास केवळ स्पर्धात्मक नाही, तर सांस्कृतिक अनुभवही आहे.‘‘आम्ही प्रथम या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. येथे अनेक अव्वल दर्जाचे संघ सहभागी झाले आहेत, त्यामुळे विजय सोपा नाही. पण आम्हाला येथे रेस करायची आहे, शिकायचं आहे आणि भारताचा अनुभव घ्यायचा आहे, ’’ असे तो म्हणाला..ऑस्ट्रेलियाच्या अॅरॉनला नामवंत संघांची चिंताडेनिस लिली, जस्टिन लँगर, ॲडम गिलख्रिस्ट, मायकेल हसी, अशा नामवंत क्रिकेटपटूंची भूमी असलेल्या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियातून थेट पुण्यात आलेल्या नेक्स वेलोफिट सायकलिंग संघाच्या अॅरॉन डी व्होस याला ‘पुणे ग्रँड टूर’मध्ये सहभागी नामवंत संघांबरोबर स्पर्धा करण्याचे मोठे आव्हान आणि खूप काही शिकण्याची संधी असल्याचे वाटते.‘‘मी या स्पर्धेच्या आयोजनाने खूप प्रभावित झालो आहे. आमचे संघ इतरांच्या तुलनेत तरुण आहेत. त्याबरोबर आमचा अनुभवही तितकासा नसल्याने आम्हाला आशियातील, तसेच जागतिक दर्जाच्या काही मोठ्या व्यावसायिक संघांविरुद्ध स्पर्धा करणे आव्हानात्मक वाटते. ‘‘त्यामुळे हा प्रवास सोपा नसणार हे आम्हाला आधीच माहीत होतं, ’’ असे अॅरॉनने सांगितले.‘‘काही संघ हे आशियातील सर्वांत उच्च श्रेणीतील आहेत आणि काही जागतिक क्रमवारीतही अग्रस्थानी आहेत. अशा संघांशी भिडताना केवळ शारीरिक क्षमतेवर नव्हे; तर रणनीतीवरही भर द्यावा लागतो. मात्र, आमच्याकडेही काही अत्यंत सक्षम आणि अनुभवी रायडर्स असल्याने स्पर्धा रंजक होईल, असे तो म्हणाला. तसेच, आजच्या प्रोलॉग स्पर्धेतून आम्हाला स्थानिक भूभाग, हवामान आणि वेगाच्या गतीमानतेबद्दल बरीच माहिती मिळाली. त्यामुळे पुढील टप्प्यांमध्ये सर्वोत्तम निकाल मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचा विश्वास अॅरॉनने व्यक्त केला..आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये पुण्याचा जावई सहभागीमूळचा कुरूक्षेत्रातील रहिवासी असलेला हरियानाचा साहिल कुमार भारतीय सायकल संघाचा आघाडीचा खेळाडू. पुण्यात सोमवारपासून सुरू झालेल्या पुणे ग्रॅंड टूर सायकल स्पर्धेच्या ‘प्रोलॉग’वेळी साहिलच्या अस्खलित मराठी संवादाने लक्ष वेधून घेतले. हरियानाचा असतानाही त्याच्या मराठी बोलण्यामागचे रहस्य विचारले, तेव्हा साहिल हे पुण्याचे जावई असल्याचे कळाले.‘माझी पत्नी कोमल पुण्यातील आहे. तिने मला मराठी शिकवली आणि मी तिला हरियाणवी, ’ असे सांगत साहिलने मराठी भाषा बोलण्यात गोडवा असल्याचे नमूद केले. मराठी शिकण्यासाठी पाच ते सहा वर्षांचा काळ लागल्याचे सांगत साहिल म्हणाला, ‘‘घरात वापरले जाणारे छोटे-छोटे शब्द, वेगवेगळे अर्थ समजून घ्यायचो. एखादी वस्तू किंवा प्रसंग घडला; तर त्याला मराठीत कसे म्हणायचे हे कोमल व्यवस्थित सांगते.’’.Pune Grand Tour 2026 : विजेतेपदासाठी ३५ देशांतील २८ संघांत चुरस; १६४ सायकलपटू करणार ४३७ किलोमीटर प्रवास.सायकलच्या सरावाविषयी साहिल म्हणाला, ‘‘दररोज पहाटे चार वाजता सराव सुरू होतो. साधारण नऊपर्यंत सकाळचा सराव चालतो. संध्याकाळी पुन्हा सराव असतो. कधी कधी दिवसाला आठ तास सायकल चालवून तीनशे किलोमीटर अंतर सायकल चालवावी लागते. भारतात अशा प्रकारची पहिल्यांदाच होणारी स्पर्धा आहे. अशा स्पर्धा प्रामुख्याने फ्रान्ससारख्या देशांत होतात. पुण्यात स्पर्धा होत आहे हे खूप महत्त्वाचे आहे. सासुरवाडी पुण्याची असल्याने माझे येथे येणे होते, पण अशा मोठ्या स्पर्धेसाठी येथे येईन, असे कधी वाटले नव्हते. रस्ते अतिशय दर्जेदार आहेत, नियोजन उत्कृष्ट आहे. मी आल्यापासून सर्व मार्गांवर सराव केला. माझ्या अपेक्षेपेक्षाही चांगली तयारी येथे झाली आहे.’’कॉमनवेल्थची तयारी...सध्या साहिल आणि त्याची पत्नी कोमल देशमुख पटियालामध्ये वास्तव्यास आहेत. कोमल रेल्वेमध्ये नोकरी करते आणि रेल्वेच्या सायकल संघाचीही सदस्य आहे. साहिलचा मोठा भाऊ सायकलिंग करत असल्याने त्यानेच साहिलला या क्षेत्रात येण्यास प्रवृत्त केले. २०१२ मध्ये अवघ्या १४व्या वर्षी त्याने सायकलिंगची सुरुवात केली. आज तो आठ ते नऊ वर्षांपासून भारतीय संघाचा भाग असून, कॉमनवेल्थ स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि आगामी कॉमनवेल्थ गेमसाठी त्याची तयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi 