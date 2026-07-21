FIFA World Cup: नियतीही आमच्या बाजूने, स्पेनसाठी निर्णायक गोल करणाऱ्या टोरेसची भावना

न्यू जर्सी: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचे विजेतेपद आमच्याच नशिबी लिहिले होते, असे मत स्पेनला हे विश्वविजेतेपद मिळवून देणारा आणि निर्णायक गोल करणारा फेरान टोरेस म्हणाला. फेरान टोरेस हा स्पेनवासीयांचा हीरो ठरला. १०६व्या मिनिटाला त्याने जादा डावात गोल केला आणि स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा १-० असा पराभव केला. या गोलानंतर मेटलाइफ स्टेडियमचा आसमंत स्पेन पाठीराख्यांच्या जल्लोषाने न्हाऊन निघाला. .स्पेनचे हे दुसरेच विश्वविजेतेपद ठरले. काल झालेल्या अंतिम सामन्यात लिओनेल मेस्सीच्या अर्जेंटिना संघाच्या नाकीनऊ आणणाऱ्या स्पेनला सामन्यावर वर्चस्व गाजवूनही निर्णयाक गोल करण्यासाठी १०६व्या मिनिटापर्यंत वाट पहावी लागली. हा निर्णायक गोल सामना पाहण्यासाठी येथे उपस्थित असलेल्या स्पेन पाठीराख्यांसाठीच नव्हता, तर ४७ कोटी स्पेनवासीयांसाठी होता..Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत.नियतीने आमचाच विजय लिहिला होता. हा विजय आमचाच होता. या क्षणी आम्ही आमच्या देशवासीयांपेक्षा बरेच लांब आहोत, पण या विजेतेपदामुळे आम्ही त्यांच्या जवळ गेलो आहोत, असे टोरेस गर्वाने म्हणाला. लिओनेल मेस्सी प्रतिस्पर्धी संघात असतो तेव्हा तो अंतिम सामना निश्चितच आव्हानात्मक असतो..त्यामुळे चिंता तर असतेच, पण आमचा स्वतःवर विश्वास होता. आम्ही आमची क्षमता आणि गुणवत्ता सादर केली आणि पुन्हा एकदा विश्वविजेते होण्याची किमया सादर केली, असे टोरेसने सांगितले. गतविजेते असल्यामुळे स्पेनच्या खेळाडूंनी जल्लोष सुरू केला तरी विश्वकरंडक देणारे डोनाल्ड ट्रम्प व्यासपीठावरच उभे राहिले होते..गोल्डन बॉल : रॉड्री (स्पेन) सिल्व्हर बॉल : लिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना) ब्राँझ बॉल : किलियन एम्बापे (फ्रान्स) गोल्डन बूट : किलियन एम्बापे (फ्रान्स) सिल्व्हर बूट : लिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना) ब्राँझ बूट : ज्युड बेलिंगहॅम (इंग्लंड) गोल्डन ग्लोव्ह : उनाई सिमोन (स्पेन) युवा खेळाडू : पाऊ कुबारसी (स्पेन) शिस्तबद्ध संघ : नेदरलँड.पुरस्कार विजेतेकिलियन एम्बापे (फ्रान्स) : १० गोल, ४ असिस्ट, ७६९ मिनिटे लिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना) : ८ गोल, ४ असिस्ट, ८५३ मिनिटे ज्युड बेलिंगहॅम (इंग्लंड) : ७ गोल, १ असिस्ट, ६९८ मिनिटे अर्लिंग हालंड (नॉर्वे) : ७ गोल, ० असिस्ट, ५३७ मिनिटे उस्मान देम्बेले (फ्रान्स) : ६ गोल, २ असिस्ट, ६४८ मिनिटे.Shrirampur Crime: सोनू बेगचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडिता गर्भवती, श्रीरामपूरमध्ये ‘पोक्सो’अंतर्गत अटक.अव्वल पाच खेळाडूअर्जेंटिनासाठीही विजेतेपदासाठी पसंती मिळाली होती, परंतु ९० मिनिटांच्या खेळात त्यांना गोल करण्याची एकही संधी मिळाली नाही. त्यातच जादा डाव सुरू होण्याच्या काही काळ अगोदर एन्झो फर्नांडेसला रेड कार्ड दाखवण्यात आल्यामुळे त्यांना १० खेळाडूंसह खेळावे लागले. एकीकडे स्पेनकडून सातत्याने आक्रमण होत असताना अर्जेंटिनाचा गोलरक्षक एमिलिआनो मार्टिनेझ जणू काही एकाकी लढत असल्याप्रमाणे ही आक्रमणे थोपवत होता, पण त्याच्याकडून एक चूक झाली आणि ती संधी टोरेसने साधली. या निर्णायक गोलमुळे फार मोठे समाधान मिळाले आहे. पूर्ण स्पर्धेत माझ्याकडून अपेक्षित कामगिरी होत नसल्यामुळे टीका करण्यात येत होती, पण माझ्याकडूनच निर्णायक गोल होईल असे नियतीने लिहिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.