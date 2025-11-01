FIDE World Cup Goa 2025: फिडे विश्वकरंडकाचा भारतात जल्लोष! भारतीय बुद्धिमत्ता आणि संस्कृतीचा जागतिक पटावर गौरवसोहळा

पणजी : फिडे विश्वकरंडक स्पर्धेचे यजमानपद म्हणजे भारतीय बुद्धिमत्ता, संयम आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा गौरव महोत्सव असल्याचे मत केंद्रीय क्रीडामंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले..फिडे विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेचे उद्घाटन शुक्रवारी संध्याकाळी ताळगाव पठारावरील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये झाले. स्पर्धेची पहिली फेरी शनिवारी (ता. १) बार्देश तालुक्यातील हडफडे येथील हॉटेलमध्ये खेळली जाईल..डॉ. मांडविय म्हणाले, की हा केवळ गोवा किंवा भारतासाठी ऐतिहासिक टप्पा नाही, तर जागतिक बुद्धिबळासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. तब्बल २३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा विश्वकरंडकाचे यजमानपद सांभाळणे हे भारतासाठी गौरवास्पद आहे. हा नवा भारत आहे. भारतीय बुद्धीच्या युद्धभूमीतही बाजी मारत आहेत. बुद्धिबळातून भारतीय संस्कृती प्रतिबिंबित होत आहे..गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, की देशात २३ वर्षांनंतर होणारी विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धा साऱ्यांना प्रेरणा देणारी आहे. दरम्यान, महिलांतील विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेची भारताची १९ वर्षीय दिव्या देशमुख गोव्यात होणाऱ्या फिडे विश्वकरंडक स्पर्धेत वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीद्वारे खेळत आहे. या स्पर्धेतील ती एकमेव महिला आहे. तिने या वेळी सांगितले, की (महिलांची) विश्वकरंडक स्पर्धा मी यापूर्वी जिंकलेली आहे आणि आता या विश्वकरंडकात खेळण्याचा अनुभव विलक्षण असेल. या स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळण्याबाबत मी स्वतःला भाग्यवान मानते..विजेत्याला मिळणार आनंद करंडकफिडे विश्वकरंडक विजेत्याला विश्वनाथन आनंद करंडक देण्यात येणार आहे. या करंडकाचे समारंभात मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. भारताचा पहिला ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद याला मानवंदना देण्यासाठी हा करंडक दिला जाईल, असे नितीन नारंग यांनी नमूद केले..Clutch Chess 2025 : विश्वनाथन आनंद विरुद्ध कास्पारोव; ३० वर्षांनंतर दोन दिग्गज पुन्हा आमनेसामने, विजेत्याला मिळणार 'इतक्या' लाखाचं बक्षीस.आठ फेऱ्यांत चुरसएकूण आठ फेऱ्यांची ही बाद फेरी पद्धतीने होणारी स्पर्धा खेळली जाईल. प्रत्येक फेरीत क्लासिकल पद्धतीचे (स्टँडर्ड टाइम कंट्रोल) दोन डाव, त्यात बरोबरी झाल्यास तिसऱ्या दिवशी रॅपिड-ब्लिट्झ डावांचा टायब्रेक असे स्वरूप आहे. २६ नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेतून २०२६ मधील जगज्जेता आव्हानवीरांच्या कँडिडेट बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी तीन खेळाडू पात्र ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.