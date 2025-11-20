क्रीडा

Chess Championship: अर्जुनच्या पराभवाने भारताचे आव्हान संपुष्टात; विश्वकरंडकात चिनी खेळाडूची मात

Arjun Erigesi’s Performance in the FIDE World Cup: फिडे विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेत अर्जुन एरिगेसीचा पराभव; चीनच्या ग्रँडमास्टर वेई यीने उपांत्य फेरी गाठली. भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीची संपूर्ण माहिती आणि टायब्रेक झुंजी.
Chess Championship

Chess Championship

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पणजी : भारताचा अव्वल मानांकित बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगेसी याला टायब्रेक फेरीत भक्कम व्यूहरचना राखणे शक्य झाले नाही, त्याचा लाभ उठवत चीनचा ग्रँडमास्टर वेई यी याने उपांत्य फेरी गाठली. या पराभवाने यजमानांचे फिडे विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेतील आव्हान गुरुवारी संपुष्टात आले.

Loading content, please wait...
sports
Skills
players
chess
chess tournament

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com