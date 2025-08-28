FIFA Ban on India : भारतीय फुटबॉल महासंघावर फिफा आणि आशियाई संघटनेची निलंबनाची टांगती तलवार

नवी दिल्ली : नवीन घटना स्वीकारून त्यास ३० ऑक्टोबर पर्यंत मान्यता न दिल्यास भारतीय फुटबॉल महासंघाला फिफा (जागतिक संघटना) आणि आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या निलंबनाचा सामना करावा लागणार आहे. तशी ताकीदच फिफा आणि आशियाई संघटनेने दिली आहे. .भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण चौधरी यांना पाठविलेल्या दोन पानांच्या पत्रात दोन्ही आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी नवीन घटनेला न स्वीकारल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.. हा मुद्दा २०१७ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून यावर उद्या, गुरुवारी सुनावणी अपेक्षीत आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघाला निलंबित करण्यात आले तर भारताचा कोणताही राष्ट्रीय संघ किंवा क्लब आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळू शकणार नाही..IPL 2026: काय ते स्पष्ट सांगा, संघात ठेवणार आहात की नाही? R Ashwin चा CSK ला थेट सवाल; Viral Video ने खळबळ.घटनेत केलेल्या दुरुस्तीसह निश्चित आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त करा आणि ३० ऑक्टोबरपूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत त्यास मान्यता द्या, अशा स्पष्ट सूचना फिफा आणि एएफसीने कल्याण चौधरी यांना दिल्या आहेत. असे झाले नाही तर आमच्यापुढे निलंबनाशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये फिफाने भारतीय फुटबॉल महासंघाला निलंबित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.