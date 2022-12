FIFA World Cup 2022 : मोरोक्कोने सामना गमावून देखील कमावले 205 कोटी, क्रोएशियालाही मिळाली मोठी रक्कम

By

Croatia Got Third Place Won over 225 crore Rupees : क्रोएशियाने फिफा वर्ल्डकपची सेमी फायनल पहिल्यांदा गाठलेल्या मोरोक्कोचा थर्ड प्लेसच्या सामन्यात 2 - 1 असा पराभव केला. क्रोएशियाला फिफा वर्ल्डकपमध्ये थर्ड प्लेसबरोबर बक्कळ पैसा देखील मिळाला आहे. क्रोएशियाला तिसरा क्रमांक पटकावल्याबद्दल फिफाकडून 25 मिलियन डॉलर म्हणजे जवळपास 225 कोटी रूपये मिळाले आहेत. तर फिफा वर्ल्डकपच्या इतिहासातील पहिला थर्ड प्लेस जिंकणारा आफ्रिकी देश ठरता ठरता राहिलेल्या मोरोक्कोला देखील मोठी रक्कम मिळाली आहे. त्यांना फिफाकडून 205 कोटी रूपये मिळाले आहेत.

मोरोक्कोने यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये दमदार कामगिरी करत सेमी फायनलपर्यंत धडक मारली होती. फिफा वर्ल्डकप इतिहासात सेमी फायनल गाठणारा मोरोक्को हा आफ्रिका खंडातील पहिपा देश ठरला होता. त्यांना थर्ड प्लेसचा सामना जिंकून इतिहास रचण्याची आजच्या सामन्यात संधी होती. मात्र क्रोएशियाने त्यांचे स्वप्न तोडले. फ्रान्सने मोरोक्कोचा सेमी फायनलमध्ये 2 - 1 असा पराभव केला. तर अर्जेंटिनाने क्रोएशियाचा 3 - 0 असा पराभव केला होता.

क्रोएशियाच्या जोस्को ग्वारदिओलने 7 व्या मिनिटाला मोरोक्कोची गोलपोस्ट भेदली. क्रोएशियाने सामन्याची 10 मिनिटे देखील पूर्ण झाली नव्हती त्यावेळी 1 - 0 अशी आघाडी घेतली. मोरोक्कोच्या अचरफ दारीने 9 व्या मिनिटाला क्रोएशियाच्या गोलची परतफेड करत 1 - 1 अशी बरोबरी साधली. यानंतर दोन्ही संघांनी एकमेकांच्या गोलपोस्टवर चढाया सुरू केला. अखेर पहिला हाफ संपायला अवघी दोन मिनिट शिल्लक असताना क्रोएशियाच्या मिसाव्ह ओसरिचने 42 व्या मिनिटाला गोल करत क्रोएशियाला 2 - 1 अशी आघाडी मिळवून दिली.

