FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटिनाचं टेन्शन वाढवणारं वक्तव्य! फायनलआधी रॉड्रीने उघड केला स्पेनच्या विजयाचा सीक्रेट प्लॅन

न्यू यॉर्क : स्पेनने विश्वकरंडक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करणे, याला विशेष महत्त्व असल्याचे मानले जाते, कारण त्यांच्यासाठी ही केवळ दुसरीच वेळ आहे; मात्र आमच्या संघाचा हा प्रवास गेल्या अनेक वर्षांच्या नियोजनबद्ध उभारणीचा परिपाक आहे, असे मत स्पेन कर्णधार रॉड्री याने म्हटले आहे..२०२३ मध्ये नेशन्स लीग आणि २०२४ मध्ये युरोपियन अजिंक्यपद स्पर्धा (युरो) जिंकल्यानंतर स्पेनच्या यशाचा मजबूत पाया रचला गेला. आता रविवारी विद्यमान विश्वविजेता अर्जेंटिनाविरुद्ध आणखी मोठे आव्हान उभे आहे. आमच्या सहकाऱ्यांनी पराभवाची भीती बाळगण्याऐवजी विजयासाठी अधिक आतुर असले पाहिजे, असे मत रॉड्रीने मांडले..Argentina vs Spain Final: 'मेरे पास मेस्सी है...' की स्पेनचं टीम स्पिरिट? विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी रंगली जोरदार चर्चा.आम्ही टप्प्याटप्प्याने ही प्रगती केली आहे. गेली पाच वर्षे हा एक सातत्यपूर्ण प्रवास राहिला आहे. त्यामुळे आम्ही ज्या पद्धतीने खेळ करीत आलो आहोत, त्याच मार्गावर पुढेही चालत राहिले पाहिजे, असे रॉड्री म्हणाला..केवळ एकच गोल स्वीकारलास्पेनने स्पर्धेतील पहिल्या सात सामन्यांत केवळ एकच गोल स्वीकारला आहे. उपांत्य फेरीत त्यांनी फ्रान्सवर २-० असा विजय मिळवला. केप व्हेर्देविरुद्धच्या धक्कादायक बरोबरीनंतर स्पेनची उपांत्य फेरीपर्यंतची कामगिरी १३ः१ अशा गोलफरकाची आहे..या स्पर्धेसाठी आम्ही येथे आलो तेव्हाच आमचे लक्ष्य विजेतेपद हेच होते, आता ते साध्य करू शकतो, असा आमचा ठाम विश्वास आहे, असा रॉड्री आवर्जून म्हणाला. स्पेनच्या या संघाने बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांनाही पराभूत करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे, अशीही पुष्टी रॉड्रीने जोडली..परिपूर्ण संघअंतिम फेरीपर्यंतच्या प्रवासात मिकेल मेरिनो याने उपउपांत्यपूर्व आणि उपांत्यपूर्व फेरीत अखेरच्या क्षणी निर्णायक गोल करून संघाला विजय मिळवून दिला. त्याचबरोबर भक्कम बचावफळी आणि गोलरक्षक उनाय सिमोन याचा नऊ उत्कृष्ट बचावांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली, अशा प्रकारे स्पेनचा संघ परिपूर्ण असल्याचे सिद्ध झाले आहे..स्पेन केवळ एका विशिष्ट शैलीत खेळतो, हा समज रॉड्रीने फेटाळून लावला. कोणत्याही प्रकारच्या खेळाशी जुळवून घेण्याची क्षमता संघात असल्याचा विश्वास त्याने व्यक्त केला. एकीकडे लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे यांची चर्चा होत असताना रॉड्री हा २०२४ मधील प्रतिष्ठेच्या बॅलॉन डी''ऑर या सर्वोत्तम खेळाडूच्या पुरस्काराचा मानकरी ठरलेला आहे..या स्पर्धेतील सर्व सामन्यांत तुम्ही एकच स्पेन पाहिलेला नाही, रविवारचा सामना अधिक शारीरिक संघर्षाचा असला आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत. परिस्थितीनुसार खेळ बदलण्याची क्षमता. गरज पडल्यास आम्ही बचाव करू शकतो, प्रतिआक्रमण करू शकतो किंवा आक्रमक खेळही करू शकतो. आम्ही सर्वार्थाने परिपूर्ण संघ आहोत आणि म्हणूनच आज येथे पोहोचलो आहोत, असेही आपल्या संघाबाबत बोलताना रॉड्री म्हणाला..लामिन यमाल पूर्ण तंदुरुस्तसरावादरम्यान लामिन यमालच्या डाव्या मांडीवर पट्टी बांधलेली दिसल्याने १९ वर्षीय उदयोन्मुख स्टारच्या फिटनेसबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली; मात्र प्रशिक्षक लुईस दे ला फुएंते यांनी या चिंतेला फारसे महत्त्व दिले नाही. फ्रान्सविरुद्धच्या सामन्यात यमालच्या मांडीला दुखापत झाली होती. आज त्याने इतर खेळाडूंसोबत पूर्ण सराव केला आणि तो पूर्णपणे ठणठणीत आहे, असे दे ला फुएंते म्हणाले..यमालने स्वतःचे अस्तित्व तयार करावे२००७ मध्ये बालपणी लिओनेल मेस्सीसोबत काढलेल्या छायाचित्रामुळे चर्चेत आलेल्या यमालला भविष्यात जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू होण्याचा प्रमुख दावेदार मानले जाते. हा अंतिम सामना मेस्सीकडून पुढची पिढी तयार होण्याचा क्षण ठरू शकतो; मात्र प्रशिक्षकांना यमालने अशा विचारात अडकू नये, असे वाटते. लामिनने लामिनच राहिले पाहिजे, असे सांगत दे ला फुएंते म्हणाले, मेस्सी हा इतिहासातील एकमेवाद्वितीय खेळाडू आहे. त्याची वृत्ती आणि वागणूक युवा खेळाडूंसाठी आदर्श आहे. एवढ्या लहान वयात लामिन विश्वचषकात अप्रतिम खेळ करीत आहे; पण त्याने स्वतःची ओळख कायम ठेवली पाहिजे. त्याच्यात प्रचंड क्षमता आहे आणि उज्ज्वल भविष्य आहे..Messi vs Maradona: मेस्सी अजूनही मॅराडोनापेक्षा मोठा नाही? भारतीय फुटबॉल दिग्गजाचं धक्कादायक मत.स्पेनने पहिल्यांदा विश्वकरंडक जिंकून आता १६ वर्षे झाली आहेत. त्या ऐतिहासिक संघाची जिद्द प्रेरणादायी आहे; मात्र आमचे संपूर्ण लक्ष सध्याच्या संघाच्या वैयक्तिक आणि सांघिक कामगिरीवर आहे.- रॉड्री, स्पेनचा कर्णधार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.