FIFA World Cup 2026: मैदानात न्यूझीलंडने रोखले, तर मैदानाबाहेर अमेरिकेने घेरले! इराणच्या संघात नेमकं काय घडतंय?

इंगलवूड (अमेरिका) : अमेरिका व इस्राईलविरुद्धच्या युद्धाचे पडसाद इराण संघावर फुटबॉल विश्वकरंडकात उमटत आहेत. इराणच्या संघाने या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेत धाडस दाखवले; मात्र जी गटातील सलामीच्या लढतीत न्यूझीलंडशी २-२ अशी बरोबरी झाल्यानंतर त्यांना तत्काळ अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले. खेळाडूंना विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला नाही. तसेच फुटबॉल संघटनेचे अधिकारी, सहाय्यक स्टाफ व मीडिया प्रतिनिधी यांना व्हिसा न दिल्यामुळे इराणला या स्पर्धेदरम्यान मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे..इराणचे प्रशिक्षक अमीर घालेनोई यांनी न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना झाल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, आम्हाला विश्रांतीसाठी वेळच दिला गेला नाही. सामना संपताच आम्हाला ताबडतोब विमानाने तिजुआना येथील शिबिरात परत जाण्याचे आदेश देण्यात आले. खेळाडूंना थकवा घालवण्यासाठी वेळ मिळणे महत्त्वाचे असते; पण तसे झाले नाही..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.इराण संघाचा विश्वकरंडकातील प्रवास आधीपासूनच अडचणीत होता. अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे संघाच्या तयारीवर परिणाम झाला. इराणने आपल्या गटातील सामने अमेरिकेबाहेर हलवण्याची विनंती केली होती; पण जागतिक फुटबॉल संघटनेकडून (फिफा) ती नाकारण्यात आली..आमच्या संघावर अन्यायकर्णधार मेहदी तारेमी म्हणाला, की तिजुआनाहून लॉस एंजेलिसपर्यंतचा साधारणतः छोटा प्रवासही सुरक्षा तपासण्यांमुळे सुमारे पाच तासांचा झाला. अमीर घालेनोई म्हणाले, की त्यांना दोन दिवस आधी यायचे होते आणि सामना झाल्यावर एक रात्र थांबून दुसऱ्या दिवशी परत जायचे होते; पण अचानक निर्णय बदलण्यात आला. या विश्वकरंडकात आमच्या संघावर अन्याय होत आहे..न्यूझीलंडने रोखलेफिफा क्रमवारीत ८२व्या स्थानावर असलेल्या न्यूझीलंड संघाने २३व्या स्थानावर असलेल्या इराणला कडवी झुंज दिली. इलिजाह जस्ट याने सातव्या मिनिटाला न्यूझीलंडसाठी पहिला गोल केला. त्यानंतर रामीन रेझायीन याने इराणसाठी ३२व्या मिनिटाला बरोबरीचा गोल केला. न्यूझीलंडसाठी पुन्हा एकदा इलिजास जस्ट धावून आला. त्याने ५४व्या मिनिटाला गोल करीत न्यूझीलंडला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. इराणच्या मोहम्मद मोहेबीने ६४व्या मिनिटाला बरोबरीचा गोल केला. यानंतर दोन्ही संघांना गोल करता आले नाहीत. अखेर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुणावर समाधान मानावे लागले.इराण - न्यूझीलंड यांच्यामधील लढतीतील निकालामुळे आता या गटामध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. पुढल्या फेरीत प्रवेश करण्याची संधी गटातील चारही संघांकडे असणार आहे हे विशेष..दुखापतीमुळे बदलमेहदी तारेमी आणि अमीर घालेनोई यांनी सांगितले, की इराण फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष, काही प्रशिक्षक सहाय्यक आणि माध्यम अधिकारी यांना अमेरिकेने व्हिसा नाकारल्यामुळे संघाच्या तयारीवर परिणाम झाला. अमीर घालेनोई यांच्या मते, प्रवास आणि तयारीतील अडचणींमुळे अनेक खेळाडूंना सामन्यादरम्यान स्नायूंमध्ये गोळे आले. त्यामुळे काही बदल हे तांत्रिक कारणांमुळे नव्हे तर दुखापतीमुळे करावे लागले. इराणसमोर पुढील सामन्यात खडतर आव्हान असणार आहे. त्यांचा रविवारी सामना बेल्जियमशी आणि त्यानंतर सिएटलमध्ये इजिप्तशी होणार आहे..FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस.इराणी वंशाचे चाहतेलॉस एंजेलिसमधील सोफाय स्टेडियममध्ये मोठ्या संख्येने इराणी वंशाचे चाहते उपस्थित होते. स्टेडियममधील काही क्रीडाप्रेमींनी इराण सरकारविरोधात निदर्शने केली, तर काहींनी राष्ट्रगीतावेळी निषेध व्यक्त केला; मात्र सामना सुरू झाल्यानंतर बहुसंख्य चाहत्यांनी इराणच्या संघाला जोरदार पाठिंबा दिला. मेहदी तारेमी म्हणाला, स्टेडियममधील वातावरण अप्रतिम होते. आम्हाला घरच्या मैदानावर खेळत असल्यासारखे वाटले. सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी एकमेकांशी हस्तांदोलन केले आणि चाहत्यांचे आभार मानले; मात्र गटातून प्रथमच पुढे जाण्याचे इराणचे स्वप्न आता बेल्जियम आणि इजिप्तविरुद्धच्या कठीण सामन्यांवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.