क्रीडा

FIFA World Cup 2026: मैदानात न्यूझीलंडने रोखले, तर मैदानाबाहेर अमेरिकेने घेरले! इराणच्या संघात नेमकं काय घडतंय?

Iran Held By New Zealand In World Cup Opener: न्यूझीलंडविरुद्ध २-२ बरोबरीनंतर इराण संघासमोर व्हिसा आणि प्रवासाच्या अडचणी उभ्या राहिल्या. प्रशिक्षक आणि कर्णधारांनी संघावर अन्याय झाल्याचा आरोप केला.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंगलवूड (अमेरिका) : अमेरिका व इस्राईलविरुद्धच्या युद्धाचे पडसाद इराण संघावर फुटबॉल विश्वकरंडकात उमटत आहेत. इराणच्या संघाने या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेत धाडस दाखवले; मात्र जी गटातील सलामीच्या लढतीत न्यूझीलंडशी २-२ अशी बरोबरी झाल्यानंतर त्यांना तत्काळ अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले.

खेळाडूंना विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला नाही. तसेच फुटबॉल संघटनेचे अधिकारी, सहाय्यक स्टाफ व मीडिया प्रतिनिधी यांना व्हिसा न दिल्यामुळे इराणला या स्पर्धेदरम्यान मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
sports
fifa
Football News In Marathi
football player
Football
FIFA World Cup