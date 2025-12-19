क्रीडा

Fifa World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्ड कप विजेत्या संघाला मिळणार ४५० कोटी, एकूण ५८९५ कोटींची बक्षीस रक्कम जाहीर

FIFA Announces Record Prize Money for 2026 World Cup: फुटबॉल विश्वकरंडक २०२६साठी एकूण बक्षीस रक्कम ६५५ दशलक्ष डॉलर, विजेत्या संघाला ५० दशलक्ष डॉलर. महिला आणि पुरुषांसाठी समान बक्षीस.
सकाळ वृत्तसेवा
मँचेस्टर : यंदाच्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी एकूण बक्षीस रक्कम ६५५ दशलक्ष डॉलर इतकी आहे आणि त्यातील ५० दशलक्ष डॉलर विजेत्या संघाला मिळणार आहेत, अशी घोषणा फिफाने केली.

