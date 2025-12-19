Fifa World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्ड कप विजेत्या संघाला मिळणार ४५० कोटी, एकूण ५८९५ कोटींची बक्षीस रक्कम जाहीर

मँचेस्टर : यंदाच्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी एकूण बक्षीस रक्कम ६५५ दशलक्ष डॉलर इतकी आहे आणि त्यातील ५० दशलक्ष डॉलर विजेत्या संघाला मिळणार आहेत, अशी घोषणा फिफाने केली..अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे संयुक्तपणे होणाऱ्या या विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी नियोजित करण्यात आलेल्या तिकिटांच्या किमतीवरून जोरदार टीका होत असताना फिफाने गतवेळच्या तुलनेत वाढीव बक्षीस रकमेची घोषणा केली, मात्र याच वर्षी तुलनेने कमी प्रतिसाद मिळालेल्या आणि कमी लोकप्रियता मिळालेल्या क्लब वर्ल्डकप स्पर्धेतील विजेत्या चेल्सीला मिळालेल्या रकमेच्या निम्याहून कमी आहे..ENG vs IND: धक्कादायक! लॉर्ड्स कसोटी सुरू असताना भारतीय चाहते एस्कॉर्ट साइट करत होते स्क्रोल? Viral Video ने उडाली खळबळ.लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली गतवेळेस म्हणजेच २०२२ मध्ये अर्जेंटिनाने विश्वविजेतेपद मिळवले होते. त्या वेळी त्यांना ४२ दशलक्ष डॉलर मिळाले होते, तर २०१८ मधील विश्वविजेत्या फ्रान्सला ३८ दशलक्ष डॉलरचे बक्षीस मिळाल होते ..यंदाच्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा ११ जून ते १९ जुलै यादरम्यान होत आहे. स्पर्धेची गटवारी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर झालेली आहे. २०२२ मध्ये कतारमध्ये झालेल्या स्पर्धेत एकूण बक्षीस रक्कम ४४० दशलक्ष डॉलर होती. त्या तुलनेत यंदा ४८.९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..Ishan Kishan ने महेंद्रसिंग धोनीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, SMAT जेतेपद पटकावल्यानंतर केला 'देशी' डान्स; Celebration Video Viral.महिलांच्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. पुरुष आणि महिला विश्वकरंडक स्पर्धेत समान बक्षीस देण्याचा निर्णय फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो यांनी अगोदरच जाहीर केलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.