POR vs CRO: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे स्वप्न कायम! Goncalo Ramosचा अविश्वसनीय गोल, पोर्तुगालचा नाट्यमयरित्या क्रोएशियावर विजय

Cristiano Ronaldo vs Luca Modric Football Marathi News: ४१ वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या फुटबॉल वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांचा चुराडा होतोय की काय, अशी भीती प्रत्येक पोर्तुगाल फॅनच्या मनात घर करत चालली होती.. घड्याळाचे काटे पळत होते आणि धडधड वाढत गेली.. रोनाल्डोने बरोबरीचा गोल करून इतिहास घडवला, परंतु तो पुरेसा नव्हता... ९० मिनिटांचा खेळ संपला अन् सामना भरपाई वेळेत गेला... त्यात गोंझालो रामोसने ( GONCALO RAMOS) हेडरद्वारे अविश्वसनीय गोल करून पोर्तुगालला २-१ असा क्रोएशियावर विजय मिळवून दिला. पोर्तुगालचा संघ उप उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला. पण, या निकालामुळे ४० वर्षीय लुका मॉड्रिच, या क्रोएशियन दिग्गजाची फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आला....पहिला हाफ रटाळ राहिला... पोर्तगुलाकडून सातत्याने आक्रमण झाले खरे, परंतु क्रोएशियाची बचावभींत भेदण्यात ते अपयशी ठरले. रोनाल्डोचा वावरच पहिल्या हाफमध्ये फारसा जाणवला नाही. क्रोएशियन बचावफळीने त्याच्याकडे चेंडू येऊच दिला नाही. त्यामुळे मध्यंतरानंतर काहीतरी करिष्माई पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. ५३ व्या मिनिटाला क्रोएशियाने इव्हान पेरिसिचच्या गोलच्या जोरावर आघाडी घेतली. त्यानंतर तीन मिनिटांत त्यांचा दुसरा गोल ऑफ साईड म्हणून नाकारला गेला. पहिल्या ४५ मिनिटांत पोर्तुगाल व क्रोएशिया यांचे प्रत्येकी एक गोल ऑफसाईट म्हणून नाकारले होते..POR vs CRO Live: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने इतिहास रचला! चेहऱ्यावरचा आनंद बरंच काही सांगून गेला, Video Viral.पोर्तुगालकडून प्रत्युत्तर पाहायला मिळाले आणि राफाएल लिओने मारलेला चेंडू क्रॉसबारवर आदळला अन्यथा सामना १-१ असा बरोबरीत आला होता. ६०व्या मिनिटाला रोनाल्डोने केलेला गोल ऑफ साईड ठरवला गेला. ६६व्या मिनिटाला पोर्तुगालला पेनल्टी मिळाली आणि बरोबरी मिळवण्याची ही आयती संधी चालून आली. रोनाल्डोने त्यावर गोल केला आणि वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीतील हा त्याचा पहिलाच गोल ठरला. वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत गोल करणारा तो ( ४१ वर्ष व १४७ दिवस) सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला..८१ व्या मिनिटाला रोनाल्डोला बाहेर बोलावले गेले आणि तो या निर्णयावर फार खुश नाही दिसला. क्रोएशियाकडून शेवटच्या मिनिटांत जबरदस्त पलटवार झालेला पाहायला मिळाला आणि अगदी थोडक्यात त्यांच्याकडून विजयी गोल हुकले. मध्यंतरानंतरचा खेळ हा पूर्णपणे क्रोएशियाने गाजवलेला. पण, १० मिनिटांच्या भरपाई वेळेतील तिसऱ्या मिनिटाला गोंझालो रामोसने हेडरद्वारे पोर्तुगालला आघाडी मिळवून देणारा गोल केला. राफेएल लिओच्या पासवर हा अविश्वसनीय गोल झाला.सामना पोर्तुगालने जिंकला असे वाटत असताना फ्रान्सिस्को कनसेइकाओच्या गोलने सामना नाट्यमय वळणावर २-२ असा बरोबरीत आणला. पण, VAR मध्ये तो ऑफ साईड असल्याचे सिद्ध झाले आणि पोर्तुगालचा विजय पक्का झाला..Spain Beat Austria by 3-0स्पेनने मायकेल ओयार्झाबाल ( ३६ व ८९ मि.) याच्या दोन गोलच्या जोरावर ऑस्ट्रियावर ३-० असा विजय मिळवून उप उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. पेड्रो पोरोने ( ६६ मि.) स्पेनसाठी एक गोल केला. लॉस एंजेलिसमध्ये केलेल्या दोन गोलमुळे, ओयार्झाबाल हा एमिलियो बुत्रागुएनो ( १९८६) यांच्यानंतर वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीच्या सामन्यात स्पेनकडून एकापेक्षा जास्त गोल करणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. ओयार्झाबालने स्पेनसाठी ५७ सामन्यांमध्ये २८ गोल पूर्ण केले. राष्ट्रीय संघासाठी ओयार्झाबालपेक्षा जास्त गोल करणारे केवळ सहा खेळाडू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.