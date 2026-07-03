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POR vs CRO: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे स्वप्न कायम! Goncalo Ramosचा अविश्वसनीय गोल, पोर्तुगालचा नाट्यमयरित्या क्रोएशियावर विजय

Portugal vs Croatia Fifa World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील सर्वात नाट्यमय सामन्यांपैकी एक सामना टोरांटो येथे रंगला. अतिरिक्त वेळेत गोंकालो रामोस याने शानदार हेडरद्वारे गोल करत पोर्तुगालला क्रोएशियाविरुद्ध अविस्मरणीय विजय मिळवून दिला. या विजयामुळे पोर्तुगालने बाद फेरीतील पुढचे पाऊल टाकले, तर ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्नही कायम राहिले.
Portugal vs Croatia FIFA World Cup 2026

Portugal vs Croatia FIFA World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Cristiano Ronaldo vs Luca Modric Football Marathi News: ४१ वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या फुटबॉल वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांचा चुराडा होतोय की काय, अशी भीती प्रत्येक पोर्तुगाल फॅनच्या मनात घर करत चालली होती.. घड्याळाचे काटे पळत होते आणि धडधड वाढत गेली.. रोनाल्डोने बरोबरीचा गोल करून इतिहास घडवला, परंतु तो पुरेसा नव्हता... ९० मिनिटांचा खेळ संपला अन् सामना भरपाई वेळेत गेला... त्यात गोंझालो रामोसने ( GONCALO RAMOS) हेडरद्वारे अविश्वसनीय गोल करून पोर्तुगालला २-१ असा क्रोएशियावर विजय मिळवून दिला. पोर्तुगालचा संघ उप उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला. पण, या निकालामुळे ४० वर्षीय लुका मॉड्रिच, या क्रोएशियन दिग्गजाची फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आला...

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