Kho-Kho Digital Scoring: भारतीय मातीतील खेळ खो-खोचा नवा प्रवास: मातीचा सुगंध आता डिजिटल स्क्रीनवर

'Final Whistle' App is Revolutionizing Kho Kho Management: खो-खो हा केवळ खेळ नसून तो भारताचा , विशेषतः महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा आहे. पुणे ही या खेळाची जन्मभूमी. महाराष्ट्राच्या मातीमधून सुरु झालेला हा प्रवास आज आधुनिक मॅट्सवर पोहोचला आहे. मात्र, खेळाचा वेग वाढला असला तरी त्याचे व्यवस्थापन अजूनही काही बाबतीत जुन्या पद्धतींवर अवलंबून आहे.खो-खो खेळाचे बदलते स्वरूप –मैदान: माती ते आता सिंथेटिक मॅट्सफॉरमॅट: पारंपारिक ९ खेळाडूंकडून ७ खेळाडूंच्या 'टीव्ही-फ्रेंडली ' फॉरमॅटकडे वाटचाल.व्याप्ती : आज खो-खो भारतातील ६८० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांत आणि जगातील ५६ देशांत खेळला जातो. ३० लाखांहून अधिक सक्रिय खेळाडू या खेळाशी जोडलेले आहेत..Kho-Kho Competition : महाराष्ट्राची दुहेरी विजेतेपदाची परंपरा खंडित; मुलींना अजिंक्यपद तर मुलांना रौप्यपदक.डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि खो-खोचा वारसा१८८४ मध्ये पुण्यात स्थापन झालेली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी (DES) ही भारताच्या शैक्षणिक आणि क्रीडा वारशाचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांसारख्या विचारवंतांनी राष्ट्रीय चारित्र्य घडवण्यासाठी खेळांना अत्यंत महत्त्वाचे मानले होते.खो-खोच्या इतिहासातील सर्वात निर्णायक क्षण १९१४ मध्ये आला, जेव्हा लोकमान्य टिळक आणि त्यांचे सहकारी भाई नेरुरकर यांनी खो-खोची पहिली अधिकृत नियमपुस्तिका तयार करून प्रकाशित केली. टिळक आणि नेरुरकर यांनी रचलेल्या या पायामुळेच आज खो-खो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे..डिजिटायझेशनची गरज का ?आजचा क्रीडा विश्व 'डेटा ' (Data) वर चालतो. खो-खोमध्ये अजूनही मॅन्युअल स्कोअरशीट वापरल्या जातात, ज्यामुळे, मानवी चुकां चे प्रमाण वाढते, निकालांना विलंब होतो, खेळाडूंच्या कामगिरीचा ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध राहत नाही .त्यामुळे "Final Whistle" हे केवळ एक अॅप नसून, खो-खो च्या संपूर्ण Ecosystem ला आधुनिक बनवणारे एक क्रांतिकारी साधन आहे. या अॅपची चाचणी अनेक जिल्हा, शालेय, विद्यापीठ व राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये यशस्वीरित्या करण्यात आली असून महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या कोअर कमिटीने या तंत्रज्ञानाचे विशेष कौतुक केले आहे.फायदाखेळाडू्ची (Players) डिजिटल प्रोफाईल, कामगिरीचा आलेख आणि सुधारणेसाठी आवश्यक डेटा मिळतो .प्रशिक्षकांना (Coaches) प्रतिस्पर्धी संघाचे विश्लेषण आणि स्वतः च्या खेळाडूंच्या कमकुवत बाजू शोधणे सोपे होते.पंचांना (Officials) वेळ अचूक पाळणे आणि स्कोअरिं गमधील चुका शून्यावर आणणे शक्य होते.आयोजक (Organizers) स्पर्धेचे नियोजन, वेळापत्रक आणि निका ल व्यवस्थापन पूर्णतः स्वयंचलित होते.प्रेक्षकांसाठी (Viewers) लाईव्ह आकडेवारीमुळे खेळाचा आनंद द्विगुणित होतो (जसे आपण क्रिकेटमध्ये पाहतो )..Premium|Kho Kho: खो-खोच्या खेळात डिजिटल क्रांती: फायनल व्हीसल प्रणालीने बदलले नियम.प्रमुख तांत्रिक वैशिष्ट्ये:Integrated Multi-Timer System: यात एकाच वेळी १ मुख्य गेम क्लॉक आणि ३ डिफेंडर क्लॉक्सचा लवण्याची सोय आहे, जी खो-खोच्या गतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.डिजिटल स्कोअरशीट: कागदी स्कोअरशीटची जागा आता पूर्णतः डिजिटल प्रणाली घेईल, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम ४५% ने वाचतील.Live Analytics: सामन्याचा लाईव्ह स्कोअर, आकडेवारी आणि खेळाडूंचे विश्लेषण एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.Heatmaps & Visualization: खेळाडू मैदानात कुठे जास्त सक्रिय होता , त्याचे पाँइंट्स मिळवण्याचे तंत्र काय होते, याचे ग्राफिकल सादरीकरण.Contributory Assist Tracking: केवळ गुण मिळवणाऱ्या खेळाडूचेच नाही , तर त्याला मदत करणाऱ्या (Assist) खेळाडूचेही मूल्यमापन यातून होईल..शासन, शिक्षण आणि भविष्यकालीन ध्येयसरकारी योजनांशी सुसंगतताFinal Whistle हे महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विविध क्रीडा धोरणांना पूरक आहे:१. Khelo India: ग्रासरूट स्तरावरील टॅलेंट शोधण्यासाठी डिजि टल डेटा बेस तयार करणे.२. New Education Policy (NEP): शालेय स्तरावर शारीरिक शिक्षणाचे मूल्यमापन डिजिटल रिपोर्ट कार्डद्वारे करणे.३. Digital India: एका अस्सल भारतीय खेळाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर.महाराष्ट्राच्या मातीतून उगम पावलेला खो-खो आज जागतिक भरारी घेण्यासाठी सज्ज आहे. Final Whistle हे त्या भरारीसाठी लागणारे 'इंधन' आहे. तंत्रज्ञान आणि परंपरेचा हा संगम खो-खोला क्रिकेट, कब्बडी आणि फुटबॉलनंतर भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी खेळ बनवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.