Sports: फुटबॉल महासंघात लवकरच ‘भारत’!; सुधारित संविधानाला मंजुरी

पणजी: देशातील फुटबॉलमधील सर्वोच्च संघटना असलेल्या ‘ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन’चे (एआयएफएफ) नाव बदलले जाणार असून, भविष्यात ‘फुटबॉल फेडरेशन ऑफ भारत’ (एफएफबी) असे नामकरण नियोजित आहे. यासंदर्भात केंद्रीय युवा व्यवहार आणिक क्रीडा मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय महासंघाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शनिवारी झाला. इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) स्पर्धा चार सप्टेंबरपासून घेण्याचेही ठरले..नवी दिल्ली येथे महासंघाची विशेष सर्वसाधारण सभा आभासी पद्धतीने झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन अधिनियम २०२५ अनुषंगाने महासंघाच्या सुधारित संविधानावर चर्चा करण्यात आली आणि त्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीला एआयएफएफ कार्यकारिणीचे सदस्य, संलग्न राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच फिफा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघ (एएफसी) अधिकारी उपस्थित होते. सर्वसाधारण सभेने एकमताने सुधारित एआयएफएफ संविधान मंजूर केले. त्यामुळे महासंघाचे संविधान आता राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन अधिनियम २०२५ मधील तरतुदींशी सुसंगत झाले आहे..Maharashtra Government Decision : मोठा निर्णय! राज्यातील २९ जिल्ह्यांत नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालये होणार; सामान्यांचा वेळ, पैसा, त्रास वाचणार.विशेष सर्वसाधारण सभेने महासंघाच्या निवडणूक पॅनेल स्थापनेस मंजुरी दिली. सदस्य संघटनांशी सल्लामसलत करून या पॅनेलसाठी सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या पॅनेलमध्ये भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा (निवृत्त आयएएस), दिल्लीचे माजी पोलिस महासंचालक, गोव्याचे माजी पोलिस महानिरीक्षक डॉ. विवेक गोगिया, तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) निवृत्त अधिकारी सुरिंदरसिंग गुर्म यांचाही समावेश असेल. हे पॅनेल एआयएफएफच्या सदस्य संघटनांच्या कार्यकारिणी निवडणुकांवर देखरेख ठेवणार असून, निवडणुका कायद्यानुसार पार पडतील याची खात्री करेल..Mumbai-Goa Highway : पहिल्याच पावसात महामार्गाची दैना! उक्षी फाट्याला तळ्याचं स्वरूप, 18 वर्षांच्या वनवासानंतरही त्रास कायम.भारतीय आघाडीपटूंना संधीएआयएफएफ विशेष सर्वसाधारण सभेत इंडियन सुपर लीग (आयएसएएल) स्पर्धेबाबतही निर्णय झाला. देशातील प्रमुख फुटबॉल स्पर्धा ४ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. सभेत २०२६-२७ मधील मोसमाचे वेळापत्रक मंजूर झाले. आयएसएल व इंडियन फुटबॉल लीग (आयएफएल) मधील क्लब संघांना सुरवातीच्या संघात (स्टार्टिंग इलेव्हन) तीन विदेशी खेळाडू आणि एक ओसीआय (भारताचा परदेशी नागरिक) खेळाडूंना निवडण्यासाठी परवानगी देणारा प्रस्ताव बैठकीत मंजूर करण्यात आला. आघाडीफळीत भारतीय फुटबॉलपटूंना अधिक संधी मिळावी, त्यांचा विकास व्हावा या हेतूने प्रत्येक संघाला पूर्ण नव्वद मिनिटांच्या खेळात किमान एक भारतीय स्ट्रायक खेळविणे अनिवार्य असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.