२०२४ ला डेटिंगची चर्चा, २०२५ मध्ये नातं जगजाहीर; आता शिखर धवनने आयरिश प्रेयसीसोबत लग्न केलं, सोफी शाइन आहे तरी कोण? पाहा फोटो

माजी भारतीय फलंदाज शिखर धवनने वयाच्या ४० व्या वर्षी दुसरे लग्न केले आहे. त्याने त्याची आयर्लंडची प्रेयसी सोफी शाइनसोबत लग्न केले. मूळची आयर्लंडची रहिवासी असलेली सोफी आणि धवन बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत होते. आता शनिवारी (२१ फेब्रुवारी) धवन आणि सोफी शाइनच्या लग्नाची बातमी समोर आली. धवनचे पहिले लग्न २०१२ मध्ये झाले होते. त्याने बॉक्सर आयेशा मुखर्जीशी लग्न केले. त्यांचे लग्न फक्त नऊ वर्षे टिकले..२०२१ मध्ये त्यांच्या विभक्त होण्याच्या बातम्या आल्या. दोन वर्षांनी २०२३ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. शिखर धवन आणि सोफी शाइन गेल्या दोन वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत असल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या डेटिंगच्या बातम्या २०२४ मध्ये समोर आल्या होत्या. त्यानंतर २०२५ मध्ये त्यांच्या नात्याला पुष्टी मिळाली. आता, २०२६ मध्ये, त्यांनी लग्न करून त्यांच्या नात्याला एक नवीन आयाम दिला आहे. सोफी ही व्यवसायाने उत्पादन सल्लागार असल्याचे सांगितले जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सोफीने लिमरिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर तिने कॅसलरॉय कॉलेजमध्ये मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले. तिने अबू धाबी, यूएई येथील नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशनच्या दुसऱ्या उपाध्यक्ष म्हणून काम केल्याचे वृत्त आहे. सोफी शाइन सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर ३,७०,००० हून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ती वारंवार तिच्या चाहत्यांसाठी फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करते. आयर्लंडची नागरिक सोफीने भारतीय रितीरिवाजांनुसार हे लग्न केले. तिने मेहंदी आणि हळदीसारख्या विधींमध्येही भाग घेतला, ज्याच्या फोटोंना चाहत्यांनी खूप पसंती दिली आहे. शिखर आणि सोफीच्या लग्नाला फक्त त्यांचे कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. भारतीय संघाबाहेर असलेला लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल देखील धवनच्या लग्नाच्या मिरवणुकीत सामील झाला आणि त्याने मिरवणुकीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले.