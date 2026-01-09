क्रीडा

Indian Cricketer Death : भारताच्या क्रिकेटपटूचा मृत्यू! फलंदाजी करून परतत असताना जमिनीवर कोसळला, तडफडला अन्...; वाचा दुर्दैवी घटना

Former Ranji Cricketer Dies During Match : के. लालरेमरुआटाने रणजी स्पर्धेत दोन वेळा मिझोरामचे प्रतिनिधित्व केले असून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत सात सामने खेळले आहेत. त्याच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे.
Mizoram Ranji Cricketer K Lalremeruata Dies : क्रिकेट सामन्यादरम्यानच एका ३८ वर्षीय माजी रणजी ( Ranji Cricketer Dies ) क्रिकेटपटूचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे. के. लालरेमरुआटा असं या क्रिकेपटूचं नाव आहे. तो मुळचा मिझोरामचा ( Mizoram ) असून वेंगनुआई रेडर्स क्रिकेट क्लबकडून खेळताना हा दुर्दैवी प्रकार घडला.

