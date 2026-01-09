Indian Cricketer Death : भारताच्या क्रिकेटपटूचा मृत्यू! फलंदाजी करून परतत असताना जमिनीवर कोसळला, तडफडला अन्...; वाचा दुर्दैवी घटना

Mizoram Ranji Cricketer K Lalremeruata Dies : क्रिकेट सामन्यादरम्यानच एका ३८ वर्षीय माजी रणजी ( Ranji Cricketer Dies ) क्रिकेटपटूचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे. के. लालरेमरुआटा असं या क्रिकेपटूचं नाव आहे. तो मुळचा मिझोरामचा ( Mizoram ) असून वेंगनुआई रेडर्स क्रिकेट क्लबकडून खेळताना हा दुर्दैवी प्रकार घडला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सामना सुरू असताना फलंदाजी केल्यानंतर तो ( K Lalremeruata death ) पवेलियनकडे जात होता. त्यावेळी अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली आणि क्षणातच तो मैदानावर कोसळला. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. त्यानंतर तत्काळ मैदानावर पोहोचत त्याला पॅव्हेलियनकडे नेले. डॉक्टरांनी तिथेच त्याला तपासलं. त्यावेळी त्याचा मृत्यू झाल्याचं समजलं. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिझोराम क्रिकेट असोसिएशनकडून देण्यात आली आहे..के. लालरेमरुआटाने रणजी स्पर्धेत दोन वेळा मिझोरामचे प्रतिनिधित्व केले असून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत सात सामने खेळले आहेत. स्थानिक क्रिकेटमध्येही तो विविध क्लबकडून खेळत होता. मिझोराम क्रिकेटमध्ये त्यांची वेगळी ओळख होती. त्यांच्या निधनानंतर मिझोराम क्रिकेट असोसिएशनने शोक व्यक्त करत निवेदन जारी केले आहे..“या दुःखद प्रसंगी आमच्या संवेदना के. लालरेमरुआटाच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. ईश्वर त्यांना दुःखातून सावरण्याचे बळ देवो,” असं या निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय मिझोरामचे क्रीडामंत्री लालघिंगलोवा हमार यांनीही या घटनेनंतर दुःख व्यक्त केले आहे. सामन्यादरम्यान लालरेमरुआटाला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्याच्या आकस्मिक निधनाने दुःख झालं आहे. या कठीण काळात सरकार त्याच्या कुटुंबीयांबरोबर आहे , असं त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.