क्रीडा

Sports: फ्रेंच ओपनची नवी राणी कोण?; च्वॉलिंस्का-आंद्रिवामध्ये जेतेपदाची लढत

New Champion Set to Emerge at French Open: पोलंडच्या माजा च्वॉलिंस्का आणि रशियाच्या मिरा आंद्रिवा यांच्यात जेतेपदासाठी रंगतदार सामना होणार असून दोघीही पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅम अंतिम फेरीत पोहोचल्या आहेत.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पॅरिस: यंदाच्या फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम या टेनिस स्पर्धेमधील महिला एकेरी विभागाला नवा विजेता लाभणार आहे. पोलंडची २४ वर्षीय माजा च्वॉलिंस्का आणि रशियाची १९ वर्षीय मिरा आंद्रिवा यांच्यामध्ये उद्या (ता. ६) अजिंक्यपदाची लढत रंगणार आहे.

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