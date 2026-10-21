Asian Para Games : सांगलीच्या सचिन खिलारीची 'गोल्डन' कामगिरी! दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या तालुक्यातील पोरानं इतिहास घडवला

From drought-hit Atpadi to Asian Para Games gold medallist Sachin Khilari: आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या गोळाफेक एफ४६ प्रकारात भारताने नेत्रदीपक कामगिरी करत तिन्ही पदके पटकावली आहेत. सचिन खिलाारीने आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात १५.७९ मीटर लांब गोळा फेकत नवा विक्रम रचत सुवर्णपदक जिंकले. मोहम्मद यासरने १५.०६ मीटरच्या सीझन-बेस्ट थ्रोसह रौप्यपदक आपल्या नावावर केले, तर प्रवीणने १३.८३ मीटर थ्रो करत कांस्यपदक जिंकत भारताचा हा ऐतिहासिक 'क्लिन स्वीप' पूर्ण केला..२३ ऑक्टोबर १९८९ रोजी सर्जेराव खिलारी यांच्या कुटुंबात जन्मलेल्या सचिनने आपल्या मेहनतीच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सचिन खिलारी हे पॅरा स्पोर्ट्समधील एक सुप्रसिद्ध नाव आहे. तो पॅरालिम्पिकचा रौप्य पदक विजेता आणि दोन वेळा जागतिक विजेता असून, जगातील सर्वोत्तम गोळाफेकपटूंमध्ये त्याची गणना होते. वयाच्या नवव्या वर्षी झालेल्या एका सायकल अपघातानंतर त्याच्या डाव्या हाताची हालचाल मर्यादित झाली; परंतु या परिस्थितीने त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला कधीच रोखले नाही. सुरुवातीला सचिनने भालाफेकमध्ये हात आजमावला होता, पण खांद्याच्या दुखापतीमुळे त्याला गोळाफेककडे वळावे लागले..Asian Para Games 2026: आधी कांस्य, आता सुवर्ण! आयुष वर्माची आशियाई पॅरा गेम्समध्ये कमाल...भारताला मिळवून दिलं दहावं गोल्ड.सचिनने २०२४ च्या पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये १६.३२ मीटरच्या आशियाई विक्रम नोंदवत रौप्य पदक जिंकले होते. याशिवाय, त्याने २०२३ आणि २०२४ मध्ये सलग दोन जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धांची जेतेपदं पटकावली. हांगझू आशियाई पॅरा गेम्समध्येही सुवर्णपदक पटकावले होते. सचिन प्रशिक्षक सत्यनारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो. २०२४ मध्ये त्याला प्रतिष्ठित 'अर्जुन पुरस्काराने' सन्मानित करण्यात आले आहे..याशिवाय, पुरुषांच्या उंच उडी T64 प्रकाराच्या प्रवीण कुमारने सुवर्णपदक, तर बंटीने रौप्यपदक जिंकले. गोळाफेक F53 प्रकारात आयुष वर्माने सुवर्णपदक जिंकले. तिरंदाजीत पॅरा कंपाउंड महिला दुहेरी प्रकाराच्या सुवर्णपदक सामन्यात शीतल देवी आणि पायल नाग यांना चीनच्या झाओ जिंग आणि जू शुएकिंग यांच्याकडून १४१-१५० अशा फरकाने पराभव पत्करावा लागला; त्यामुळे त्यांना रौप्यपदक मिळाले.पुरुषांच्या भालाफेक F12/F13 प्रकारात मनजीतने रौप्यपदक, महिलांच्या गोळाफेक F34 प्रकाराच्या अंतिम फेरीत भाग्यश्री जाधवने रौप्यपदक जिंकले. याशिवाय १०० मीटर T35 शर्यतीत अनुभव चौधरी आणि १०० मीटर T37 प्रकारात राकेश भट्ट यांनी कांस्यपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.