क्रीडा

Kasparov vs Anand: गॅरी कास्पारोव्ह यांचा विश्वनाथन आनंदवर विजय

Garry Kasparov defeated Viswanathan Anand in the Clutch Chess Legends match: गॅरी कास्पारोव्हने क्लच चेस लेजेंड्समध्ये आनंदला हरवून इतिहासाची पुनरावृत्ती केली; अंतिम गुणफलक १३-११.
Kasparov vs Anand

Kasparov vs Anand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सेंट लुईस (अमेरिका) : ३० वर्षांनंतरही इतिहासाची पुनरावृत्ती कायम राहिली. गॅरी कास्पारोव्हने क्लच चेस लेजेंड्स स्पर्धेतील दहाव्या खेळात विश्वनाथन आनंदचा पराभव करत दोन डाव बाकी असतानाच सामना जिंकला.

Loading content, please wait...
sports
players
chess
chess tournament
World Chess Champion Vishwanathan Anand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com