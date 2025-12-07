क्रीडा

Gautam Gambhir : रोहित-विराटबाबत गौमत गंभीरचं मोठं विधान...भारतीय संघाच्या विजयानंतर व्यक्त केली 'ही' इच्छा...

Gambhir’s Big Statement on Rohit & Virat : ऑट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली आहे. याबरोबर आपल्यात आणखी बरंच क्रिकेट शिल्लक आहे, हा संदेशही त्यांनी एकप्रकारे निवड समितीला दिला. त्यांच्या फलंदाजीबाबत गौतम गंभीरनेही भाष्य केलं.
Gautam Gambhir statement

Gautam Gambhir statement

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

विशाखापट्टणम येथे झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ९ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने एकदिवसीय सामन्यांची मालिकाही खिशात घातली आहे. या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. याबरोबर त्यांनी आपल्यात आणखी बरंच क्रिकेट शिल्लक आहे, हा संदेश एकप्रकारे निवड समितीला दिला. या दोघांच्या कागिरीबाबत प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही आता मोठं विधान केलं आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Gautam Gambhir
Cricketer
cricket news today
Cricket Match

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com