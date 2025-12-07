Gautam Gambhir : रोहित-विराटबाबत गौमत गंभीरचं मोठं विधान...भारतीय संघाच्या विजयानंतर व्यक्त केली 'ही' इच्छा...

विशाखापट्टणम येथे झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ९ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने एकदिवसीय सामन्यांची मालिकाही खिशात घातली आहे. या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. याबरोबर त्यांनी आपल्यात आणखी बरंच क्रिकेट शिल्लक आहे, हा संदेश एकप्रकारे निवड समितीला दिला. या दोघांच्या कागिरीबाबत प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही आता मोठं विधान केलं आहे. .गेल्या दोन महिन्यांपासून विराट आणि रोहितच्या एकदिवसीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत अनेक चर्चा सुरू आहेत. नुतकाच झालेला ऑस्ट्रेलिया दौरा दोघांसाठी शेवटचा ठरू शकतो, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी रंगली होती. मात्र, त्या मालिकेत दोघांनीही दमदार फलंदाजी करत सर्वांच्या टीकेला उत्तर दिलं. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालितेही त्यांनी जोरदार फलंदाजी केली..IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.सलग दोन मालिकांतील त्यांच्या कामगिरीने त्यांचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळे सध्या तरी दोघांना संघाबाहेर ठेवणे कठीण आहे. सामन्यानंतर बोलताना प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही याबाबत असेच काहीसे संकेत दिले आहेत. रोहित-विराट यांच्या कामगिरीबद्दल बोलताना गंभीर म्हणाला, की “दोघेही भारतासाठी अनेक वर्षांपासून अशाच प्रकारे क्रिकेट खेळत आहेत. मला आशा आहे की एकदिवसीय सामन्यात येणाऱ्या काळात ते आणखी चांगली कामगिरी करतील” गंभीरच्या या विधानानंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत..IND vs SA, 1st ODI: विराटचा सेलिब्रेशनला नकार, तर रोहितची प्रशिक्षकाशी 'गंभीर' चर्चा; सामन्यानंतरच्या Video ने वाढवले टेन्शन.दरम्यान, नऊ महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर विराट आणि रोहितने ऑस्ट्रेलियात दौऱ्यात पुनरागमन केले होते. त्या मालिकेत रोहितने २०३ धावा करत 'प्लेअर ऑफ द सिरीज'चा पुरस्कार जिंकला होता. या मालिकेत विराट पहिल्या दोन सामन्यांत शून्यावर बाद झाला होता, पण शेवटच्या सामन्यात त्याने दमदार अर्धशतक ठोकत पुनरागमन केले होतं. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेत विराट कोहलीने सर्वाधिक ३०२ धावा करून 'प्लेअर ऑफ द सिरीज'चा पुरस्कार जिंकला आहे. तर रोहितनेही दोन अर्धशतके झळकावत आपली सातत्यपूर्ण कामगिरी कायम ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.