Germany vs Ivory Coast: दोन गोल अपात्र ठरवले, तरी जर्मन्स नाही खचले; भरपाई वेळेत आयव्हरी कोस्टावर रोमहर्षक विजय

Fifa World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६(Fifa World Cup 2026) दिवसेंदिवस आणखी रोमांचक होत चालला आहे. कॅनडा येथील टोरांटोच्या मैदानावर जर्मनी आणि आयव्हरी कोस्ट यांच्यात हा सामना खेळला गेला. या अतिशय चुरशीच्या सामन्यात जर्मनीने आयव्हरी कोस्टचा २-१ असा पराभव करत थेट बाद फेरीत (राउंड ऑफ ३२) प्रवेश केला आहे. या विजयासोबतच जर्मनीने तब्बल १२ वर्षांनंतर विश्वचषकाच्या बाद फेरीत स्थान मिळवले आहे..सामन्याच्या सुरुवातीला मात्र जर्मनीचे नशीब साथ देत नव्हते. पहिल्या हाफमध्ये २३ व्या मिनिटाला अलेक्झांडर पावलोविच आणि ४० व्या मिनिटाला काई हावर्ट्झ यांनी गोल केले होते. मात्र पंचांनी फाउलमुळे दोन्ही गोल रद्द ठरवले. त्यातच ३० व्या मिनिटाला आयव्हरी कोस्टच्या फ्रँक केसीने शानदार गोल करत आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यामुळे पहिल्या हाफअखेर जर्मनीवर दडपण वाढले होते..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलने पराभव टाळला, स्कॉटलंड ३६ वर्षांनंतर जिंकला; कतार-स्वित्झर्लंड सामन्यात वाद झाला.दुसऱ्या हाफमध्ये जर्मनीने आक्रमक खेळ सुरू केला. संघ १-० ने पिछाडीवर असताना ६० व्या मिनिटाला डेनिज उंडाव मैदानात उतरला आणि त्याने संपूर्ण सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले. ६८ व्या मिनिटाला उंडावने अप्रतिम गोल करत जर्मनीला १-१ अशी बरोबरी साधून दिली. त्यानंतर दोन्ही संघांकडून विजयासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू होते..सामना बरोबरीत संपणार असे वाटत असतानाच भरपाई वेळेत म्हणजेच ९४ व्या मिनिटाला डेनिज उंडावने आणखी एक गोल करत जर्मनीला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर संपूर्ण स्टेडियममध्ये जर्मनीच्या चाहत्यांनी एकच जल्लोष केला..फुटबॉलचा महाथरार! स्वीडनने टुनिशियाला ५-१ ने उडवलं, तर ९० व्या मिनिटाला मँचेस्टर युनायटेडच्या स्टारने आयव्हरी कोस्टला कसं जिंकवलं? पाहा.या विजयामुळे जर्मनीने बाद फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले असून संघाच्या पुनरागमनाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना पराभव झाल्याने आयव्हरी कोस्टच्या चाहत्यांमध्ये मोठी निराशा पाहायला मिळाली. अनेक चाहत्यांनी हा पराभव अत्यंत वेदनादायी असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.