Gold medalist Vinesh Phogat left her Arjuna and Khel Ratna Awards on the pavement of Kartavya Path in New Delhi

क्रीडा Vinesh Phogat: विनेश फोगाटने परत केला अर्जुन आणि खेलरत्न; कर्तव्य पथावर ठेवले पुरस्कार आशियाई खेळ आणि कॉमनवेल्थ खेळांमध्ये सुवर्ण पदक जिंकलेल्या विनेश फोगाटने शनिवारी तिचे अर्जुन आणि खेल रत्न पुरस्कार कर्तव्य पथच्या मैदानावर ठेवलं आहे.