Samiksha Mohije : सुवर्णकन्या समीक्षा ठरली राष्ट्रीय कबड्डीपटू; गावाचा लौकिक राष्ट्रीय पातळीवर

हिंगणा - कान्होलीबारा... नावाचं वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेवरील नागपूर जिल्ह्यातील एक गाव. गावातील मुलांची स्वप्नांची स्वप्न मात्र आभाळाएवढी. त्याच गावातून चमकलेली एक मुलगी आज राष्ट्रीय कबड्डीपटू बनून गावात परतली. तिचा सन्मान झाल्याबद्दल गावाचे काळीज अभिमानाने फुलले. समीक्षा संदीप मोहिजे असे या राष्ट्रीय कबड्डीपटू म्हणून गौरविण्यात आलेल्या मुलीचे नाव. तिने गावाचा लौकिक राष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहचविला..सोनीपत, हरियाणा येथे झालेल्या ३५ व्या सब-ज्युनिअर राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत विदर्भाच्या वतीने खेळताना तिने घाम, जिद्द आणि हृदयाने जिंकलेली लढाई आज तिच्या गावाचा लौकिक वाढवून गेली.गावात तिचे स्वागत झाले, तेव्हा तो क्षण जणू एखाद्या चित्रपटातील उत्कर्षबिंदूच वाटत होता. फुलांच्या वर्षावात, ढोल-ताशांच्या नादात, 'आपलीच मुलगी आली!' या आनंदात गावाचे रस्तेही न्हाऊन निघाले..लहान मुली समीक्षेकडे बघत होत्या, जणू स्वतःची स्वप्ने तिच्या चेहऱ्यावर उमटलेली पाहत होत्या. आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर समाधान...त्या संघर्षाच्या दिवसांची आठवण...आणि मुलगी आता राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावत असल्याचा अपार अभिमान.यावेळी ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रातील वाढती जागरूकता आणि खेळाडूंना मिळणारे प्रोत्साहन याबाबत सर्वांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रातील वाढती जागरूकता आणि खेळाडूंना मिळणारे प्रोत्साहन याबाबत सर्वांनी समाधान व्यक्त केले..सत्काराचा भावुक क्षणसमीक्षा साध्या कुटुंबातील मुलगी. कधी घरातील कामे करून मग सराव, कधी पायातल्या चपला फाटल्या तरी खेळ थांबवला नाही, कधी मैदानावर पडली पण पुन्हा उभी राहिली. तिच्या जिद्दीपुढे परिस्थिती लहान वाटली. सरपंच पल्लवी कुकडकर, उपसरपंच निशांत बोटरे, माजी खेळाडू संतोष येलूरे, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावातील असंख्य नागरिक तिच्या स्वागतासाठी उभे होते..प्रशिक्षक आकाश बुंडे आणि नंदू येलूरे यांच्यासाठीही हा क्षण डोळ्यात पाणी आणणारा होता. कारण त्यांनी फुलवलेले रोपटे आता राष्टीय स्तरावर मोठे झाले होते. सत्काराच्या वेळी समीक्षा गावाच्या कौतुकाने भारावून गेली. ही फक्त समीक्षाची विजयकथा नाही, ही आपल्या मुलींच्या उड्डाणाची सुरुवात आहे, असे गावाला नक्कीच वाटत असेल..