-अनुपमा गोखले स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे चालू असलेल्या बुद्धिबळ विश्वविजेतेपदाच्या लढतीतील विद्यमान जगज्जेता दोमाराजू गुकेश व आव्हानवीर जावोखिर सिंदारॉव्ह यांच्यातील पहिला डाव अटीतटीच्या लढतीनंतर बरोबरीत सुटला. सुरुवातीला सिंदारॉव्हने गुकेशला कोंडीत पकडले होते. पण घड्याळावर खूप कमी वेळ असताना सुद्धा अत्यंत उत्कृष्ट बचावाचे प्रदर्शन करीत गुकेशने डाव ३८ चालींनंतर बरोबरीत राखण्यात यश मिळवले. ह्या लढतीतील पहिलावहिला डाव सुरु होण्यापूर्वी दोन्ही खेळाडूंच्या मनात संमिश्र भावना असतील. २०१८ साली, गुकेश आणि सिंदारॉव्ह दोघे केवळ १२ वर्षांचे असताना मॉस्को येथील खुल्या स्पर्धेत प्रथमच एकमेकांसोबत खेळले होते..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.तेव्हा त्यांना कल्पनाही नसेल की केवळ ८ वर्षांनी या दोघांचा मुकाबला होणार आहे तो विश्वविजेतेपदाच्या लढतीत! तो डाव सिंदारॉव्ह जिंकला होता. दरम्यानच्या काळात दोघे खेळाडू क्लासिकल बुद्धिबळाचे केवळ २ डाव एकमेकांशी खेळले आहेत. २०२२ सालच्या शारजा येथील मास्टर्स स्पर्धेत सिंदारॉव्हने गुकेश वर पुन्हा एकदा विजय मिळवला होता. तर या वर्षी जानेवारीत खेळल्या गेलेल्या टाटा स्टील स्पर्धेतील डाव बरोबरीत सुटला होता. सिंदारॉव्हने पांढऱ्या मोहऱ्यांकडून खेळताना रॉय लोपेझ पद्धतीने सुरुवात केली. .जगज्जेत्या गुकेशने काळ्या मोहऱ्यांकडून अत्यंत भरभक्कम समजल्या जाणाऱ्या बर्लिन बचावाचा मार्ग स्वीकारला. खूप जुन्या समजल्या जाणाऱ्या या बर्लिन बचावाचा प्रारंभ १८९६ साली झाला. नंतर याच बर्लिन बचाव पद्धतीने माजी जगज्जेत्या गॅरी कास्पारॉव्हला २००० साली झालेल्या व्लादिमीर क्रॅमनिक विरुद्धच्या लढतीत जेरीस आणले होते. पांढऱ्या मोहऱ्यांकडून खेळताना कोणत्याही डावात गॅरीला क्रॅमनिकचा बर्लिन बचाव भेदता आला नव्हता आणि गॅरी ती लढत हरला होता. .सिंदारॉव्हने वजिराची अदला बदली केली आणि हत्तीने गुकेशच्या राजाला शह दिला. ही चाल गुकेशला थोडी अनपेक्षित असावी, कारण तो जरा गोंधळला आणि त्याने नंतरच्या चाली रचण्यास खूप वेळ विचार केला. या उलट सिंदारॉव्ह पूर्ण आत्मविश्वास पूर्वक खेळत होता. परंतु गुकेशच्या घड्याळावरील कमी वेळेचा फायदा घेण्याच्या नादात सिंदारॉव्ह कडून सर्वोत्कृष्ट चाली खेळल्या गेल्या नाहीत..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.सिंदारॉव्हच्या विस्कळीत खेळाचा फायदा घेत गुकेशने पटावरील त्याच्या मोहऱ्यांची स्थिती सुधारली. कमी वेळ असताना सुद्धा गुकेशने अचूक चाली रचल्या. पटावरील स्थितीची तीन वेळा पुनरावृत्ती झाल्यावर दोन्ही खेळाडूंनी बरोबरी स्वीकारली. लढतीच्या पहिल्या डावाची सुरुवात बर्लिन बचावाने करण्याचे गुकेशच्या चमूचे डावपेच योग्य वाटले. परंतु या लढतीतील प्रत्येक डावाचे महत्व लक्षात घेता, गुकेशने वेळेच्या नियोजनात सुधारणा करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.