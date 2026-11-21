मुंबई : एलिट स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील भारताच्या पदकविजेत्या खेळाडूंचा ‘हार्ट ऑफ गोल्ड’ या विशेष सोहळ्यात गौरव केला. या सोहळ्यात विथ्या रामराज, गुरिंदरवीर सिंग, हरिता भद्रा आणि अस्लम इनामदार यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी केवळ त्यांच्या पदकविजेत्या कामगिरीचेच नाही, तर त्यांच्या यशामागील प्रेरणादायी प्रवास, त्याग, जिद्द आणि सांघिक भावनेचेही कौतुक करण्यात आले. .विथ्या रामराजने महिलांच्या ४x४०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्ण, मिश्र ४x४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्य आणि ४०० मीटर अडथळा शर्यतीत कांस्यपदक पटकावले. तिने ५४.७५ सेकंदांची वेळ नोंदवत पी. टी. उषा यांचा दीर्घकाळ अबाधित असलेला राष्ट्रीय विक्रम मोडला..IND A vs PAK A: नेपाळला लोळवल्यानंतर आता पाकिस्तानशी भिडणार भारत! वैभव सूर्यवंशीसह कोणाला मिळणार संधी? पाहा संभाव्य Playing XI.“महिलांच्या ४x४०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्णपदक जिंकणे हा एक अविस्मरणीय क्षण होता. प्रत्येक शर्यत, प्रत्येक अडथळा आणि सरावाचा प्रत्येक दिवस आम्हाला या यशाच्या जवळ घेऊन गेला. मी माझ्या सहकाऱ्यांसोबत जिंकलेली पदके आमच्यातील विश्वास आणि मेहनतीचे प्रतीक आहेत,” असे विथ्या रामराज यावेळी म्हणाली..कुत्रे मागे लागले अन्...गुरिंदरवीर सिंग आणि हरिता भद्रा, या दोघांनी मिश्र ४x१०० मीटर रिलेमध्ये कांस्यपदक जिंकून सांघिक कामगिरीचा उत्तम नमुना सादर केला. याशिवाय हरिताने महिलांच्या २०० मीटर शर्यतीतही कांस्यपदक मिळवले. यावेळी गुरिंदरवीर सिंग म्हणाला, चौथ्या इयत्तेत असताना मी पळायला सुरुवात केली. झालं असं की, मी एकदा सराव करताना ४-५ कुत्रे मागे लागले आणि मी वेगाने पळू लागलो.. ते दमले, परंतु मला पकडू शकले नाही. .हे पाहून मला प्रशिक्षकांनी १०० मीटर पळण्याचा सल्ला दिला. १८, २० वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय विक्रमांसह यश मिळवूनही मला अनेकांनी १०० मीटर सोडून रिले स्पर्धेत सहभाग घेण्याचा सल्ला दिला. भारतीय खेळाडूंचे शरीर १०० मीटरसाठी नाही, तुला पुढे यश मिळणार नाही, असे ते मला सांगायचे. पण, वडिलांची एक गोष्ट मी कायम लक्षात ठेवली होती. ते मला म्हणालेले," काम ऐसा करो वो कभी किसी ने किया ना हो!".Asia Cup Rising Stars 2026 Schedule: व्हा सज्ज... वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा यांचा धुमाकूळ; पाकिस्तान भिडणार, जाणून घ्या वेळापत्रक, Live कुठे पाहता येणार.अस्लम इनामदार संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहून सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय पुरुष कबड्डी संघाचा तो महत्त्वाचा भाग होता. दबावाखाली सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या या संघाची ताकद, शिस्त, एकता आणि संयम या विजयातून दिसून आला. अस्लमने यावेळी त्याच्या आईने शिकवलेली एक गोष्ट सांगितली. अत्यंत गरीबीतून इथपर्यंत पोहोचलेल्या कबड्डीपटू अस्लमने त्याच्या यशाचे श्रेय मोठा भाऊ आणि आईला दिले. तो म्हणाला, वडिलांचे छत्र हरवल्यानंतर आईने इतरांच्या घरांत धुणीभांडी करून आम्हा पाच भावंडांना वाढवले. गळत्या घरात आम्ही राहिलो. तेव्हा आई म्हणायची, ये भी टाईम निकल जाएगा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.