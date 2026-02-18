पाकिस्तानी खेळाडूंवर 'भांडी' घासण्याची वेळ, हॉटेलमध्ये राहण्याचे पैसे नाही भरले अन्... कर्णधाराला संताप अनावर, बोर्डावर केले आरोप

Pakistan hockey captain slams federation at Lahore Airport: पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हॉकी संघाच्या अलिकडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याने पुन्हा एकदा देशाच्या क्रीडा प्रशासनाचा पर्दाफाश केला आहे. HIF प्रो लीगच्या दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचलेल्या पाकिस्तान संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यासोबतच मैदानाबाहेर अपमानास्पद परिस्थितीचाही सामना करावा लागला. संघाचा कर्णधार शकील अम्मद बट याने लाहोर विमानतळावर माध्यमांसमोर अनेक खुलासे केले आणि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनवर जोरदार टीका केली..पाकिस्तानी संघाने हॉटेलमध्ये भांडी धुतलीकर्णधार शकील अम्मद बटने सांगितले की, ऑस्ट्रेलियात हॉटेल बुकिंगअभावी संघाला रस्त्यावर भटकावे लागले. आता सगळं संपलं आहे. आम्ही फेडरेशनच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाखाली खेळत राहू शकत नाही. खेळाडूंना सामन्यापूर्व स्वयंपाकघर स्वच्छ करावे लागते आणि भांडी धुवावी लागतात, तेव्हा आमच्याकडून चांगल्या निकालांची अपेक्षा कशी करता येईल?.Video : मुसलमान, जगावर राज्य करण्यासाठी आहेत, गुलामीसाठी नाही! मोहम्मद रिझवानचं वादग्रस्त विधान; म्हणाला, क्रिकेट खेळतानाही....ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान संघाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. कॅनबेराला जाण्यासाठी विमानात चढण्यापूर्वी त्यांना सिडनी विमानतळावर १३-१४ तास वाट पाहावी लागली. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यावर त्यांना कळले की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने आगाऊ पैसे न दिल्याने बुकिंग झालेले नाही. खेळाडू आणि कर्मचारी तासंतास रस्त्यावर भटकत राहिले. नंतर, स्थानिक पाकिस्तानी लोकांच्या मदतीने त्यांनी हॉटेल मिळवण्यात यश मिळवले..कर्णधार म्हणाला, ARBNB द्वारे बुकिंग फक्त १० दिवसांसाठी होते, परंतु संघ १३ दिवसांसाठी राहणार होता. १० दिवसांनंतर, आम्हाला स्वस्त आणि कमी सुविधा असलेल्या हॉटेलमध्ये जावे लागले..पाकिस्तान क्रीडा मंडळाने सांगितले की, त्यांनी हॉटेल व्यवस्थेसाठी PHF ला १ कोटी पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली होती, परंतु फेडरेशनने निधीचा गैरवापर केला. या दौऱ्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीविरुद्ध सामने खेळले, परंतु दोन्ही सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. पहिल्या सामन्यात त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून २-३ असा पराभव पत्करावा लागला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.