Happy Birthday Rahul Dravid : 'द वॉल'ची ही खेळी पाहाच; बीसीसीआयने शेअर केला व्हिडिओ

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 'दि वॉल' अशी ओळख असणाऱ्या राहुल द्रविडचा आज 47 वा वाढदिवस असून, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) द्रविडच्या एका सर्वोत्तम खेळीचा व्हिडिओ शेअर करत त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Wishing The Wall - Rahul Dravid a very Happy Birthday. His exploits in Test cricket are well known but we thought we would relive one of his knocks in ODIs against New Zealand. #HappyBirthdayRahulDravid pic.twitter.com/psUsTPw8Xt

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय क्रिकेटला खऱ्या अर्थाने सभ्यगृहस्थांचा खेळ अशी ओळख द्रविडने करुन दिली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून 2012 मध्ये निवृत्ती घेतल्यावरही भारत अ आणि 19 वर्षांखालील संघाचा प्रशिक्षक म्हणून उत्तम कामगिरी केली आहे. भारतीय क्रिकेटच्या दि वॉलवर वाढदिवसानिमित्त क्रिकेटविश्वातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. सलामीला यायचय?, विकेट लवकर पडल्यात?, यष्टीरक्षक हवाय? राहुल आहेच... अशा कुठली गोष्ट होती. जी राहुलं केली नाही? संघासाठी कुठलीही भूमिका कुठलीही तक्रार न करता त्यानं निभावली. त्याच्या अनेक खेळी आजही क्रिकेटप्रेमींच्या लक्षात आहेत. क्रिकेटची पंढरी अशी ओळख असलेल्या लॉर्डसवर द्रविडने पहिला कसोटी सामना खेळला. त्या सामन्यात 95 धावांची खेळी करून त्याने आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होते.

Scored over 10,000 runs in both Tests and ODIs

Faced more Test deliveries than any other batsman

Only player to be involved in two 300-plus ODI partnerships

48 international centuries

Happy birthday, Rahul Dravid

What are your favourite memories of 'The Wall'? pic.twitter.com/m3tvtNA3g6

— ICC (@ICC) January 11, 2020