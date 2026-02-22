Hardik Pandya : मोठ्या मनाचा हार्दिक! घटस्फोटीत पत्नीला गिफ्ट केली आलिशान गाडी, किंमत ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल...

हार्दिक पंड्या आणि नताशा स्टेनकोविक यांचं वैवाहिक नाते संपुष्टात आले असले, तरी मुलगा अगस्त्याच्या संगोपनाबाबत दोघांनी दाखवलेली परिपक्वता सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. अशातच हार्दिकने नुकताच त्याच्या घटस्फोटीत पत्नी आणि मुलाला आलिशान गाडी गिफ्ट केली आहे. हार्दिकच्या या गिफ्टची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. .हार्दिक पंड्याने आपल्या पहिल्या पत्नीला एसयूव्ही लँड रोव्हर डिफेंडर गिफ्ट दिली आहे. गाडीच्या शोरुम मालकाने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत यासंदर्भात माहिती दिली. या फोटोत हार्दिकची एक्स पत्नी आणि मुलगा अगस्त्य दिसतो आहे. तसेच बाजुला असलेल्या बोर्डवर पप्पांकडून अगस्त्य आणि नताशासाठी हे गिफ्ट असे लिहिलं आहे..Pune News : पत्नी उच्चशिक्षित, नोकरी करतेय; कोर्टाने पोटगीचा दावा फेटाळला, तिचे आरोप सामान्य कुरबुरींसारखे.हार्दिकने पहिल्या पत्नीला गिफ्ट केलेल्या या कारची किंमत जवळपास ३ ते ४ कोटी रूपये असल्याची माहिती आहे. नताशा आणि अगस्त्य यांचे गाडीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यानंतर अनेकांनी हार्दिकचे कौतुक केले आहे. हार्दिक एक वडील म्हणून आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतो आहे, अशी प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिली..नवऱ्याला ८० हजार पगार, तरीही हुंड्यात मागतोय म्हैस; पत्नी तीन वर्षांपासून माहेरी, पोलिसांत जात नवऱ्याचे काळे कारनामे केले उघड.२०२० हार्दिक पंड्या आणि नताशा स्टेनकोविक यांचा विवाह झाला होता. त्यानंतर दोनच महिन्यात मुलगा अगस्त्याचा जन्म झाला होता. त्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजेच २०२४ मध्ये दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. मुलगा अगस्त्यचा सांभाळ आता नताशा करते आहे. अधून मधून तो त्याच्या पप्पाच्या म्हणजेच हार्दिकच्या भेटीलाही जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.