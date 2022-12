By

Hardik Pandya New T20 Captain of India vs Sri Lanka : भारतीय क्रिकेट संघ नवीन वर्षात श्रीलंकाचे यजमानपद भूषवणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये 3 सामन्यांची टी-20 आणि तेवढ्याच सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जाणार आहे. भारतीय संघाच्या घरच्या मालिकेचे अधिकृत प्रसारक स्टार स्पोर्ट्सने 25 डिसेंबरला सोशल मीडियावर भारत विरुद्ध श्रीलंका टी-20 मालिकेचा प्रोमो व्हिडिओ अपलोड केला. हा व्हिडिओ हार्दिक पांड्याचा होता. अखेर पोस्टरमध्ये हार्दिक पांड्याला श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाकासोबत दाखवण्यात आले आहे. स्टार स्पोर्ट्सने आपली चूक लक्षात येताच आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून व्हिडिओ हटवला. मात्र तोपर्यंत हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

हार्दिक पांड्याला टॅग करत स्टार स्पोर्ट्सने लिहिले की, हार्दिक पांड्या आशियाई टी-20 आय चॅम्पियन्सविरुद्ध धमाकेदारपणे नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यासाठी सज्ज आहे. हार्दिक 'राज'मधील या नव्या टीम इंडियासोबत सज्ज व्हा. आता प्रश्न असा पडतो की बीसीसीआयने अद्याप हार्दिक पांड्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, तर अधिकृत प्रसारकांनी हार्दिक पांड्याला कर्णधारपद कसे दाखवले? सोशल मीडियावर चाहत्यांनी तसंच ठामपणे सांगितलंय. यानंतर स्टार स्पोर्ट्सने ट्विटरवरून व्हिडिओ काढून टाकला आहे, परंतु व्हिडिओ अद्याप इन्स्टाग्रामवर अपलोड आहे.

हार्दिक पांड्याने अलीकडेच न्यूझीलंड दौऱ्यावर भारतीय टी-20 संघाचे नेतृत्व केले. पांड्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने किवी संघाविरुद्धची मालिका 1-0 अशी जिंकली. यानंतर हार्दिक पांड्याकडे संघाचे कर्णधारपद सोपवले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. रोहित शर्माऐवजी संघाचे कर्णधारपद पांड्याकडे देण्यात यावे, असे लोकांचे म्हणणे आहे. मात्र रोहित यापुढे टी-20 संघाचे कर्णधारपद भूषवणार नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याच्या जागी हार्दिक पांड्या संघाची धुरा सांभाळणार आहे.