IND vs ENG: यावरूनच टीम इंडिया किती बलवान आहे ते स्पष्ट होतं!

Ind vs Eng 3rd Test: इंग्लंड दौऱ्याच्या कसोटी मालिकेतील पहिली कसोटी (IND vs ENG) पावसामुळे अनिर्णित (Draw Test) राहिल्यानंतर भारतीय संघाने दुसरा सामना दणदणीत १५१ धावांनी जिंकला. या सामन्यात इंग्लंडचा (England) कर्णधार जो रूट (Joe Root) याने एकाकी झुंज दिली. पण भारताकडून (Team India) मात्र सर्व खेळाडूंना खास खेळी केली. लय सापडत नसलेले (Out Of Form) अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) आणि चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) यांनाही तिसऱ्या डावात सूर गवसला. पुजाराने ४५ तर अजिंक्यने ६१ धावांची खेळी करत संघाचा डाव सावरला. आता तिसरी कसोटी लीड्सच्या मैदानावर उद्यापासून सुरू होणार आहे. या कसोटीसाठी अनेकांनी संघात काही बदल सुचवले आहेत. मात्र, भारताचे माजी क्रिकेटपटू फारूख इंजिनियर यांनी एक विधान केले.

भारतीय संघाने अनेक बडे खेळाडू संघाबाहेर ठेवले आहेत. त्यांचा तो नाईलाज आहे कारण त्यांच्याकडे प्रतिभावान खेळाडूंचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा आहे. यावरूनच अंदाज येतो की भारतीय संघ किती बलशाली आहे, असे मत इंजिनियर यांनी व्यक्त केले. "तुमच्याकडे शिखर धवन आणि हार्दिक पांड्यासारखे अतिशय धडाकेबाज खेळाडू असतानाही तुम्ही त्यांना १५ जणांच्या संघात स्थान देत नाही. अशा प्रकारचे धाडस तोच संघ करू शकतो ज्या संघाकडे प्रतिभावान खेळाडूंचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा असतो. अशा खेळाडूंना मागे ठेवून थेट इंग्लंडसारख्या तुल्यबळ संघाशी खेळायला भारताचा संघ गेला यावरून कोणताही क्रिकेट चाहता याचा अंदाज बांधू शकतो की भारतीय संघ किती बलशाली आहे. आणि त्यावरून हेदेखील स्पष्ट होते की भारतीय क्रिकेटचा दर्जा किती उंचावला आहे", अशा भावना फारूख इंजिनियर यांनी व्यक्त केली.

"भारताच्या टी२० विश्वचषक संघात शिखर धवन आणि हार्दिक पांड्या यांना संधी देण्यात यायला हवी का असा जर मला कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर मी नक्कीच 'हो' असं देईन. कारण ते दोघेही अतिशय दमदार आणि प्रतिभावंत खेळाडू आहेत. रोहितसोबत लोकेश राहुल पेक्षाही शिखर धवन सलामीवीर म्हणून खेळेल असं मला वाटतं. कारण त्याने आणि हार्दिक पांड्याने विराट, शमी आणि बुमराहप्रमाणेच स्वत:ला सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे सध्या भारताकडे टी २० विश्वचषकात पाठवण्यासाठी १६ ते २० चांगल्या खेळाडूंचा चमू आहे", असे इंजिनियर म्हणाले.