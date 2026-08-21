Gayatri Gopichand Medal: लेकीने पदक जिंकले, पुलेला गोपिचंदने मिठी मारली! त्रिशा-गायत्रीची BWF World Championships मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी; भावनिक क्षण Video

Pullela Gopichand emotional hug Gayatri after World Championships medal: त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपिचंद या जागतिक क्रमवारीत ३९ व्या क्रमांकावर असेल्या भारतीय जोडीने शुक्रवारी जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारतीय खेळाडूंनी चौथ्या मानांकित चीनच्या जिया यी फॅन व झँग शू झियान जोडीचा पराभव करून महिला दुहेरीच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी अरेना येथे सुरू असलेल्या या स्पर्धेतील विजयानंतर भारताचा महान बॅडमिंटनपटू व प्रशिक्षक पुलेला गोपिचंद यांनी आपली लेक गायत्रीला मिठी मारली. तो क्षण चाहत्यांना भावनिक करणारा ठरला..भारतीय जोडीला पहिला गेम १६-२१ असा गमवावा लागला. पण, त्यांनी जिद्दीने खेळ करताना दुसरा गेम २१-१५ असा जिंकून सामना बरोबरीत आणला. निर्णायक गेममध्ये भारतीय खेळाडूंनी निर्विवाद वर्चस्व गाजवले आणि सुरेख फटके खेचून २१-१३ असा विजय मिळवून भारतासाठी २०११ नंतरचे महिला दुहेरीतील पहिले पदक पक्के केले. १५ वर्षांपूर्वी ज्वाला गुट्टा व अश्विनी पोनप्पा या जोडीने लंडन येथील जागतिक स्पर्धेत कांस्यपदकाची कमाई केली होती..यजमान भारतासाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे, कारण पी व्ही सिंधू, लक्ष्य सेन, उन्नती हूडा आणि आय़ुष शेट्टी यांना एकेरीच्या स्पर्धेत हार पत्करावी लागली आहे. त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे. पुरुष दुहेरीत सात्विकसाईराज रँकीरेड्डी व चिराग शेट्टी हे पदक शर्यतीत कायम आहेत. पाचव्या मानांकित जोडीला उपांत्यपूर्व फेरीत तिसऱ्या मानांकित चीनच्या लिआंग वेइकेंग व वँग चँग यांचा सामना करावा लागणार आहे..२०११ पासून प्रत्येक वर्षी किमान एक पदक२०११ - ज्वाला गुत्ता-अश्विनी पोनप्पा ( कांस्य)२०१३ - पी व्ही सिंधू ( कांस्य)२०१४ - पी व्ही सिंधू ( कांस्य)२०१५ - सायना नेहवाल ( रौप्य)२०१७ - पी व्ही सिंधू ( रौप्य), सायना नेहवाल ( कांस्य)२०१८ - पी व्ही सिंधू ( रौप्य)२०१९- पी व्ही सिंधू ( कांस्य), साई प्रणिथ ( कांस्य)२०२१ - किदम्बी श्रीकांथ ( रौप्य), लक्ष्य सेन ( कांस्य)२०२२ - साईसात्विकराज रँकिरेड्डी-चिराग शेट्टी ( कांस्य)२०२३ - एच एस प्रणॉय ( कांस्य)२०२५ - साईसात्विकराज रँकिरेड्डी-चिराग शेट्टी ( कांस्य)२०२६ - त्रिशा जॉली-गायत्री गोपिचंद ( किमान कांस्य) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.