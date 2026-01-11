भारतीय क्रीडा विश्वावर शोककळा! ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूचे निधन

भारतीय क्रीडा विश्वातून दु:खद बातमी समोर आली आहे. भारताचे माजी हॉकीपटू दविंदर सिंह गरचा यांचे शनिवारी (१० जानेवारी) निधन झाले आहे. ते भारताचे ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते राहिले आहेत. ते ७३ वर्षांचे होते. त्यांनी शनिवारी जलंधरमध्ये त्याच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला..दविंदर हे १९८० मध्ये मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकलेल्या भारताच्या हॉकी संघाचा ते भाग होते. त्यांच्या कौटुंबाच्या जवळच्या एका व्यक्तीने सांगितले की २ जानेवारी रोजी छातीत वेदना होत असल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर छोटी शस्त्रक्रियाही झाली होती. त्यानंतर त्यांना ६ जानेवारी रोजी घरीही सोडलं होतं. पण त्यानंतर शनिवारी सकाळी त्यांनी राहत्या घरी शेवटचा श्वास घेतला..दविंदर यांचा जन्म ७ डिसेंबर १९५२ मध्ये अमृतसर येथे झाला होता. त्यांनी भारताच्या हॉकी संघासाठी १९७९ मध्ये पदार्पण केले होते. त्यानंतर १९८० ऑलिम्पिकमध्ये त्याने ६ सामन्यांत ८ गोल केले होते. त्या स्पर्धेत भारताने अंतिम सामन्यात स्पेनला पराभूत करत विक्रमी आठव्यांदा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकले होते. त्याआधी त्यांनी कराचीत झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेतही भारतासाठी सर्वाधिक गोल केले होते. पण त्या स्पर्धेत भारतीय संघ पाचव्या क्रमांकावर राहिला होता..दविंदर यांनी ३० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून १९ गोल केले. त्यांना २०२१ मध्ये ध्यानचंद पुरस्कारही मिळाला होता. त्यांनी हॉकी व्यतिरिक्त आयपीएस ऑफिसर आणि पंजाब पोलीस खात्यात पोलिस उपमहानिरीक्षक म्हणूनही काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.