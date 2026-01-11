क्रीडा

भारतीय क्रीडा विश्वावर शोककळा! ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूचे निधन

Davinder Singh Garcha Passes Away: भारतीय क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे. माजी हॉकीपटू आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते दविंदर सिंह गरचा यांचे निधन झाले आहे.
Pranali Kodre
Updated on

भारतीय क्रीडा विश्वातून दु:खद बातमी समोर आली आहे. भारताचे माजी हॉकीपटू दविंदर सिंह गरचा यांचे शनिवारी (१० जानेवारी) निधन झाले आहे. ते भारताचे ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते राहिले आहेत. ते ७३ वर्षांचे होते. त्यांनी शनिवारी जलंधरमध्ये त्याच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला.

