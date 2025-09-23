Korea Open Super 500: प्रणोय, आयुषवर भारतीय संघाची मदार; कोरिया ओपन आजपासून

सुवोन (कोरिया) : कोरिया ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धा उद्यापासून (ता. २३) सुरू होत असून, एच. एस. प्रणोय व आयुष शेट्टी या खेळाडूंवर भारतीय बॅडमिंटन संघाची मदार असणार आहे. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने कोरिया ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेमधून माघार घेतली आहे. .एच. एस. प्रणोय याने २०२३ मधील जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदक पटकावले होते. यंदाच्या मोसमात मात्र त्याला अपयशाचा सामना करावा लागत आहे. ३३ वर्षीय प्रणोय याच्यासमोर सुरुवातीच्या लढतीमध्ये पात्रता फेरीमधून आलेल्या खेळाडूचे आव्हान असणार आहे, मात्र पुढील फेरीमध्ये त्याला चीन तैपईच्या चोऊ टिएन चेन याचा सामना करावा लागणार आहे..आयुष शेट्टी याने यंदाच्या मोसमात अमेरिकन ओपन स्पर्धा जिंकण्याची किमया करून दाखवली होती. बीडब्ल्यूएफ स्पर्धेचे जेतेपद पटकावणारा आयुष हा यंदाच्या मोसमातील भारताचा एकमेव खेळाडू होय. यंदाच्या मोसमात त्याने कोडाय नाराओका, चोऊ टिएन चेन, ब्रायन यांग, किदांबी श्रीकांत, लोह हीन येव आणि रासमस गेम्के या स्टार खेळाडूंना नमवले आहे. .त्यामुळे कोरिया ओपनमध्ये सहभागी होताना त्याचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असेल. सलामीच्या लढतीत त्याला चीन तैपईच्या सु ली यांग याला लढत द्यावी लागणार आहे. पुरुषांच्या एकेरीमध्ये एच. एस. प्रणोय, आयुष शेट्टी याच्यासह किरण जॉर्ज हा खेळाडूही भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे..China Masters 2025:सात्त्विक चिराग जोडीचा पुन्हा स्वप्नभंग; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धा : कोरियन जोडीकडून पराभव.अनुपमा उपाध्याय महिला एकेरीत लढणारकोरिया ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये अनुपमा उपाध्याय ही खेळाडू महिला विभागात भारतासाठी लढणार आहे. अनुपमा उपाध्याय हिला इंडोनेशियाच्या पुत्री कुसुमा हिला लढा द्यावा लागणार आहे. मोहीत जगलान-लक्षिता जगलान ही जोडी मिश्र दुहेरीत जपानच्या युची शिमोगामी-सायाका होबारा या जोडीचा सामना करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.