क्रीडा

Korea Open Super 500: प्रणोय, आयुषवर भारतीय संघाची मदार; कोरिया ओपन आजपासून

HS Prannoy And Ayush Shetty: कोरिया ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धा २३ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असून भारतीय खेळाडू प्रणोय, आयुष शेट्टी व अनुपमा उपाध्याय यांच्यावर देशाची मदार आहे. पुरुष व महिला विभागात भारताचे प्रतिनिधित्व होणार आहे.
Korea Open Super 500

Korea Open Super 500

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुवोन (कोरिया) : कोरिया ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धा उद्यापासून (ता. २३) सुरू होत असून, एच. एस. प्रणोय व आयुष शेट्टी या खेळाडूंवर भारतीय बॅडमिंटन संघाची मदार असणार आहे. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने कोरिया ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेमधून माघार घेतली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Badminton
players
bronze medal
Badminton Championship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com