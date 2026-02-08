India vs Pakistan T20 World Cup : ‘फोर्स मॅज्योर’ची अट कशी लागू शकते, हे सिद्ध करा; ICC ने पाकिस्तानच्या नाड्या आवळल्या, आता काय होणार?

टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या सामन्यात न खेळण्यासाठी पाकिस्तानने ‘फोर्स मॅज्योर’ (आपत्कालीन परिस्थिती) या करारातील नियमाचा आधार घेतला; परंतु हा नियम तुम्हाला कसा काय लागू होऊ शकतो, हे सिद्ध करा, अशी स्पष्ट विचारणा आयसीसीने पाक मंडळाकडे केली आहे. या विश्वकरंडक स्पर्धेत केवळ एकच सामन्यातून तुम्ही कशी माघार घेऊ शकतो, याचे स्पष्टीकरण देण्याची सूचना आयसीसीने पाक मंडळाला केली आहे..काही दिवसांपूर्वी पीसीबीने आयसीसीला पत्र लिहून ‘फोर्स मॅज्योर’ हा नियम आमच्या माघारीसाठी लागू करा, अशी मागणी केली आणि त्यासाठी भारताविरुद्धच्या सामन्यास बंदी घालणारे त्यांच्या सरकारचे ट्विट कारण म्हणून दिले..ब्रॉडकास्टर्सकडून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्टावर कायदेशीर कारवाई? आर्थिक कोंडीबरोबर न्यायालयीन कारवाई होण्याची शक्यता....फोर्स मॅज्योर म्हणजे काय?फोर्स मॅज्योर ही करारातील आयसीसीने स्पर्धेनिमित्त संलग्न क्रिकेट मंडळाशी करणाऱ्या करारातील एक अट आहे. याअंतर्गत युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी कारवाई किंवा सार्वजनिक आणीबाणी यांसारख्या नियंत्रणाबाहेरील आणि असामान्य घटनांमुळे एखाद्या संघाला सामन्यातून किंवा स्पर्धेतून माघार घेण्याची सूट मिळू शकते. भारताविरुद्धची लढत टाळण्यासाठी असे आपत्कालीन कोणतेही कारण तुमच्याकडे नाही, त्यामुळे तुम्ही ही अट कशीकाय तुम्हाला लागू होऊ शकते, याचे उत्तर आयसीसीने मागितल्यामुळे पाक मंडळ आता नरमू लागल्याचे दिसून येते..आयसीसीने पीसीबीकडे प्रश्नांची मालिका पाठवली असून, सहभाग नाकारण्यापूर्वी परिस्थिती हाताळण्यासाठी, पर्यायी उपाय शोधण्यासाठी किंवा सवलती मागण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले, हे दाखवण्यास सांगितले आहे. फोर्स मॅज्योरचा आधार अवैध ठरल्यास, आयसीसी कोणती नुकसानभरपाई मागू शकते, याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे..Explainer : India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकून पाकिस्तानने स्वतःसाठी खणलाय खड्डा; आर्थिक नुकसान, बंदी, कायदेशीर कारवाई....आयसीसीने नमूद केले आहे की निवडक सहभागामुळे जागतिक स्पर्धेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का बसतो आणि त्यामुळे पीसीबीवर करारभंगाचे दावे तसेच नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, अशी तंबी आयसीसीने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.