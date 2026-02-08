क्रीडा

India vs Pakistan T20 World Cup : ‘फोर्स मॅज्योर’ची अट कशी लागू शकते, हे सिद्ध करा; ICC ने पाकिस्तानच्या नाड्या आवळल्या, आता काय होणार?

ICC Questions PCB Over Force Majeure Claim : काही दिवसांपूर्वी पीसीबीने आयसीसीला पत्र लिहून ‘फोर्स मॅज्योर’ हा नियम आमच्या माघारीसाठी लागू करा, अशी मागणी केली होती.
टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या सामन्यात न खेळण्यासाठी पाकिस्तानने ‘फोर्स मॅज्योर’ (आपत्कालीन परिस्थिती) या करारातील नियमाचा आधार घेतला; परंतु हा नियम तुम्हाला कसा काय लागू होऊ शकतो, हे सिद्ध करा, अशी स्पष्ट विचारणा आयसीसीने पाक मंडळाकडे केली आहे. या विश्वकरंडक स्पर्धेत केवळ एकच सामन्यातून तुम्ही कशी माघार घेऊ शकतो, याचे स्पष्टीकरण देण्याची सूचना आयसीसीने पाक मंडळाला केली आहे.

