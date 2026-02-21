PAK vs NZ: पाकड्यांशी भिडायला किवींनी संघात १, २ नव्हे तर ३ बदल केले, पण पावसाने सगळे गणितच बिघडवले! आता पुढचे समीकरण काय?

पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सुपर ८ सामना रद्द करण्यात आला आहे. पावसामुळे सामन्यात एकही चेंडू टाकण्यात आला नाही. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. परंतु पाऊस सुरूच राहिला. सामना अधिकाऱ्यांनी सामना पाच षटकांचा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले. पहिला सुपर ८ सामना रद्द झाल्यामुळे पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडला प्रत्येकी एक गुण मिळाला. यामुळे पाकिस्तानसाठी आणखी वाईट बातमी आली..पाच षटकांच्या सामन्यासाठी कट-ऑफ वेळ १०:१६ वाजता निश्चित करण्यात आला होता. परंतु रात्री ९:०५ च्या सुमारास सामना अधिकृतपणे रद्द घोषित करण्यात आला. या सामन्यापूर्वी बाबर आझमच्या सहभागाबद्दल शंका होत्या. बाबर खराब फॉर्ममुळे झगडत आहे. त्याचा स्ट्राईक रेट खूपच कमी आहे. तरीही बाबरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली होती. परंतु यावेळी फखर झमान पाकिस्तान संघात परतला. ख्वाजा नफेयची जागा फखरने घेतली. .T20 World Cup: हार्दिक पांड्याने टीम इंडियाचं टेन्शन वाढवलं! इतका जोरात शॉट खेळला की स्टार वेगवान गोलंदाजाला लंगडत जावं लागलं बाहेर.दुसरीकडे न्यूझीलंड संघ पूर्णपणे तयारीनिशी मैदानात उतरला. त्यांनी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक-दोन नव्हे तर तीन मोठे बदल केले. इश सोधी आणि लॉकी फर्ग्युसन यांनाही परत आणण्यात आले. पाकिस्तानचा पुढील सुपर ८ सामना २४ फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडविरुद्ध असेल. न्यूझीलंडचा सामना २५ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेशी होईल. उद्या, २२ फेब्रुवारी रोजी सुपर ८ चे दोन सामने खेळले जातील. भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होईल, तर इंग्लंडचा सामना श्रीलंकेशी होईल..हा सामना रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुणावर समाधान मानावे लागले आहे. जर सामना झाला असता तर एका संघाला पूर्ण २ गुण मिळाले असते. तसे झाले नाही आणि आता या फेरीतील पुढील सामन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान हे सुपर ८ च्या ग्रुप २ मध्ये इंग्लंड आणि यजमान श्रीलंकेसह आहेत. सामना रद्द झाल्यामुळे दोन्ही संघांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी, पाकिस्तानसाठी हा अधिक धक्कादायक निकाल आहे. जो २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी आयसीसीच्या "खेळण्याच्या अटी" मुळे उद्भवला आहे..या नियमांनुसार, जर दोन संघांचे गुण एका गटात समान असतील. तर सर्वाधिक विजय मिळवणारा संघ पुढील फेरीत प्रवेश करेल. जर ते बरोबरीत राहिले तर चांगला नेट रन रेट असलेला संघ पुढे जाईल. जर निकाल लागला नाही, तर दोन्ही संघांमधील सामन्याचा निकाल निश्चित केला जाईल. जर हे अपयशी ठरले, तर ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयसीसी क्रमवारीत वरच्या स्थानावर असलेला संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. आता, जर आपण या गटाबद्दल बोललो तर, उर्वरित सामन्यांच्या निकालांवर बरेच काही अवलंबून असेल. .T20 WC, IND vs SA: अभिषेक शर्माला टीम इंडियातून डच्चू? भारताच्या प्रशिक्षकांनी स्पष्टच उत्तर दिलं, 'त्याच्याबद्दलची चर्चा...'.जर न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तर ते प्रत्येकी ५ गुणांसह पुढील फेरीत प्रवेश करतील. जर या गटातील सर्व सामने पावसामुळे वाया गेले तर सर्व संघांचे प्रत्येकी ३ गुण असतील. अशा परिस्थितीत, निर्णय रँकिंगवर आधारित असेल आणि येथे पाकिस्तानचा पराभव होईल. ६ फेब्रुवारी रोजीच्या रँकिंगनुसार, इंग्लंड तिसऱ्या स्थानावर, न्यूझीलंड चौथ्या स्थानावर होता. पाकिस्तान सहाव्या स्थानावर होता आणि श्रीलंका आठव्या स्थानावर होता. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान आणि यजमान श्रीलंका बाहेर पडतील, तर इंग्लंड आणि न्यूझीलंड उपांत्य फेरीत पोहोचतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.