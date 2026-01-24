T20 World Cup बाबत ICC आज मोठा निर्णय घेणार, जय शहा बांगलादेशला धक्का देण्याच्या तयारीत

आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेत बांगलादेशचा संघ सहभागी होणार की नाही, याबाबत आज अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शहा आज यासंदर्भातील घोषणा करणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशच्या संघाने भारतात खेळण्यास नकार दिला आहे. आपले सामने भारत ऐवजी श्रीलंकेत घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, आयसीसीने ही मागणी फेटाळून लावली असल्याने बांगलादेशसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. .मुस्ताफिजूर रहमानच्या इंडियन प्रीमिअर लीगमधून हकालपट्टी केल्याने बांगलादेश सरकार हट्टाला पेटली आहे. बांगलादेशचा संघ भारतात पाठवणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि आयसीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सुरक्षेच्या कारणास्तव आमचे सामने श्रीलंकेत घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, आयसीसीने ही मागणी फेटाळून लावत भारतात सामने खेळ असे स्पष्ट निर्देश दिले..T20 World Cup 2026 : भारतात खेळा नाही तर...! ICC चा बांगलादेशला थेट इशारा, 'ती' मागणीही फेटाळली.आयसीसीच्या या निर्णयानंतर बांगलादेश सरकारने त्यांच्या क्रिकेट बोर्डाला स्पर्धेतून माघार घेण्याच्या सुचना केल्या आहेत. त्यामुळे बांगलादेशचा संघ यंदाच्या टी-२० विश्वकप स्पर्धेत खेळणार नाही. हे जवळपास निश्चित आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा आज जय शहा करतील अशी माहिती आहे. बांगलादेशऐवजी कोणता संघ या स्पर्धेत खेळणार? याची घोषणाही जय शहा करतील, असं सांगण्यात येत आहे..T20 World Cup: भारतात खेळा, नाहीतर खड्ड्यात जा! जय शाह यांनी बांगलादेशला दिले शेवटचे 24 तास; Inside Story.दरम्यान, बांगलादेशच्या जागी आता स्कॉटलंड खेळणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. आयसीसीने स्क़ॉटलंड संघाला तयार राहण्यास सांगितले आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार, जय शाह बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर प्रचंड संतापले आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.