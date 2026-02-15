IND vs PAK T20 WC: पाकिस्तानला चौथा धक्का; अक्षर पटेलने बाबर आझमला केलं 'क्लिन बोल्ड'

भारताने दिलेल्या १७५ धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांसमोर गुडघे टेकले आहेत. हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीम बुमराहच्या भेदक गोलंदाजीनंतर आता अक्षर पटेलने पाकिस्तानला चौथा धक्का दिला आहे. त्याने बाबार आझमला तंबूचा रस्ता दाखवला. बाबरने ७ चेंडूत ५ धावांची खेळी केली. .तत्पूर्वी हार्दिक पांड्याने पहिल्याच षटकात पाकिस्तनची पहिली विकेट घेतली. त्याने साहिबजादा फरहानला शून्यावर बाद केलं. त्यानंतर जसप्रीत बुमराने पाकिस्तानला लागोपाठ दोन धक्के दिले. त्याने सईम अय्यूब (६) आणि कर्णधार सलमान आगा यांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. सध्या उस्मान खान आणि शादाब खान मैदानावर असून पाकिस्तानच्या ६४ धावा झाल्या आहेत..IND vs PAK T20 WC: जसप्रीत बुमराहला नडला, त्या सैम आयुबचा करेक्ट कार्यक्रम केला! पाकिस्तानने १२ चेंडूंत गमावले ३ फलंदाज .या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत पाकिस्तानसमोर १७५ धावांचं लक्ष्य ठेवलं. इशान किशनच्या आक्रमक फटकेबाजीने टीम इंडियाचा पाया मजबूत केला. पण, अन्य फलंदाजांकडून तशी आक्रमक खेळी झाली नाही. इशानने ४० चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह ७७ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. .सूर्यकुमार यादवने २९ चेंडूंत ३२, तिलक वर्माने २४ चेंडूंत २५ आणि शिवम दुबेने १७ चेंडूंत २७ धावा केल्या. रिंकू सिंगनेही ४ चेंडूंत ११ धावा चोपल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.