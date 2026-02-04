ब्रॉडकास्टर्सकडून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्टावर कायदेशीर कारवाई? आर्थिक कोंडीबरोबर न्यायालयीन कारवाई होण्याची शक्यता...

टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील १५ फेब्रुवारीला होणारा भारताविरुद्धचा सामना न खेळल्यास स्पर्धेचे ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार कायदेशीर कारवाई करेल, असे इशारा आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला दिला आहे. ही माहिती पाक मंडळानेच उघड केली आहे. विश्ककरंडक स्पर्धेतील सर्वात चर्चेत असलेली भारताविरुद्धची कोलंबोत नियोजित असलेली लढत आमचा संघ खेळणार नाही, असे पाकिस्तान सरकारने एक्सद्वारे जाहीर केले; परंतु पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने आयसीसीला अधिकृतपणे अद्याप कळवलेले नाही. .पाकिस्तान क्रिकेटची पूर्णतः आर्थिक कोंडी करण्याची तयारी आयसीसीने केली आहे. आयसीसीकडून प्रत्येक संलग्न देशांतील संघटनांना ब्रॉडकास्टर्सकडून येणारा वार्षिक महसूल वाटा दिला जातो. पाक संघटनेचे पूर्ण ३.५ कोटी रुपये रोखले जाण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना माहिती देण्याअगोदर कायद्याचा सल्ला घेतला असेल, असे सांगण्यात येत असले तरी पाक मंडळाला भारताविरुद्धची लढत ठोस कारणाशिवाय टाळल्यास मोठ्या परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे..Explainer : India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकून पाकिस्तानने स्वतःसाठी खणलाय खड्डा; आर्थिक नुकसान, बंदी, कायदेशीर कारवाई....केवळ आर्थिक नुकसानीचा त्यांना सामना करावा लागेलच, त्याचबरोबर ब्रॉडकास्टर्सकडून कायद्याचाही बडगा उगारला जाईल. आयसीसीच्या वादविवाद निवारण समितीकडे हे प्रकरण जाऊ शकेल, असे पाक मंडळाच्या सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले. स्पर्धेतले स्वतःचे सर्व सामने पाकिस्तान श्रीलंकेत खेळणार आहे. आपले सामने इतर देशात खेळावावे, ही त्यांची मागणी आयसीसीने पूर्ण केलेली असतानाही कोलंबोत होणारी भारताविरुद्धची लढत टाळणे योग्य ठरणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आपली भूमिका पटवून देण्यासाठी आणि इतर देशांच्या मंडळांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी पाक मंडळाने इतरांशी संपर्क साधला; पण कोणीही त्यांचे समर्थन केले नसल्याचे समजते..पाकिस्तानने सर्व सीमा ओलांडल्या; India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार अन् आता ICC ला धमकी; म्हणतात, कारवाई करून दाखवाच....असा असतो करारब्रॉडकास्टर्स आणि आयसीसी यांच्यात आयसीसी स्पर्धांच्या प्रक्षेपणाबाबत चार वर्षांचा करार झालेला आहे. यात भारत-पाक सामन्यांचाही समावेश आहे आणि या सामन्यांनुसार ब्रॉडकास्टर्स आयसीसीला निधी देत असते. त्यामुळे पाकने लढत खेळण्यास कोणत्याही ठोस कारणाशिवास नकार करार भंग केल्यामुळे पाक मंडळाला न्यायालयात खेचण्याचे अधिकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.