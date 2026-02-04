ब्रॉडकास्टर्सकडून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्टावर कायदेशीर कारवाई? आर्थिक कोंडीबरोबर न्यायालयीन कारवाई होण्याची शक्यता...

क्रीडा

ICC Warns PCB : विश्ककरंडक स्पर्धेतील सर्वात चर्चेत असलेली भारताविरुद्धची कोलंबोत नियोजित असलेली लढत आमचा संघ खेळणार नाही, असे पाकिस्तान सरकारने एक्सद्वारे जाहीर केले; परंतु पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने आयसीसीला अधिकृतपणे अद्याप कळवलेले नाही.
टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील १५ फेब्रुवारीला होणारा भारताविरुद्धचा सामना न खेळल्यास स्पर्धेचे ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार कायदेशीर कारवाई करेल, असे इशारा आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला दिला आहे. ही माहिती पाक मंडळानेच उघड केली आहे. विश्ककरंडक स्पर्धेतील सर्वात चर्चेत असलेली भारताविरुद्धची कोलंबोत नियोजित असलेली लढत आमचा संघ खेळणार नाही, असे पाकिस्तान सरकारने एक्सद्वारे जाहीर केले; परंतु पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने आयसीसीला अधिकृतपणे अद्याप कळवलेले नाही.

