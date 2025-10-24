क्रीडा

ICC Women World Cup : भारतीय महिला संघ सेमिफायनलमध्ये तर पोहोचला, पण सामना नेमका कधी अन् कुणाशी होणार? जाणून घ्या समीकरण...

Women’s Cricket Semifinal Scenarios Explained : सेमिफायनलचे चार संघही निश्चित झाले असले तरी सेमिफायनलची लढती नेमकी कोणत्या संघांमध्ये होईल, याचं चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. सेमिफायनलचं समीकरण नेमकं कसं राहणार आहे? जाणून घ्या...
India Women Reach ICC World Cup 2025 Semifinal : महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेच्या २४व्या सामन्यात भारताने न्युझीलंडचा पराभव केला आहे. या विजयासह भारताने सेमिफायनलमध्ये तिकीट पक्क केला आहे. गुणतालिकेत भारतीय संघ आता चौथ्या स्थानावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सेमिफायनलचे चार संघही निश्चित झाले आहेत. पण सेमिफायनलच्या लढती कोणत्या संघांमध्ये होईल, याचं चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे.

