ICC Women World Cup : भारतीय महिला संघ सेमिफायनलमध्ये तर पोहोचला, पण सामना नेमका कधी अन् कुणाशी होणार? जाणून घ्या समीकरण...

India Women Reach ICC World Cup 2025 Semifinal : महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेच्या २४व्या सामन्यात भारताने न्युझीलंडचा पराभव केला आहे. या विजयासह भारताने सेमिफायनलमध्ये तिकीट पक्क केला आहे. गुणतालिकेत भारतीय संघ आता चौथ्या स्थानावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सेमिफायनलचे चार संघही निश्चित झाले आहेत. पण सेमिफायनलच्या लढती कोणत्या संघांमध्ये होईल, याचं चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. .गुणतालिकेत भारतीय संघ सहा गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे, तर ऑस्ट्रेलिया ११ गुणांसह पहिल्या, दक्षिण आफ्रिका १० गुणांसह दुसऱ्या आणि इंग्लड ९ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताचा आणखी एक सामना बाकी आहे. बांगलादेशविरुद्ध हा सामना होणार असून जर या सामन्यात भारताने विजय मिळवला, तर भारताचे एकूण ८ गुण होतील, याचा अर्थ भारतीय संघ चौथ्या स्थानी कायम राहणार आहे..ICC Womens World Cup 2025 : स्पर्धेत राहण्यासाठी टीम इंडिया स्ट्रॅटेजी बदलणार? दोन पराभवानंतर हरमनप्रीत कौरला कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार....खरी लढत ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड यांच्यात आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार, पहिलं सेमिफायनल पहिल्या आणि चौथ्या स्थानवर असलेल्या संघामध्ये तर दुसरं सेमिफायनल, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांमध्ये होणार आहे. पहिल्या ती स्थानावर नेमकं कोणते संघ राहतील. हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड यांचे प्रत्येकी एक सामना बाकी आहे..ICC Womens World Cup 2025 : स्पर्धेत राहण्यासाठी टीम इंडिया स्ट्रॅटेजी बदलणार? दोन पराभवानंतर हरमनप्रीत कौरला कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार....सेमिफायनलपूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका आमने सामने येणार आहेत. हा सामना जिंकणारा संघ पहिल्या स्थानावर पोहोचेल. तर त्यानंतर इंग्लड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातही लढत होणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ दुसऱ्या स्थानवर राहणार आहे. त्यानंतर भारताची सेमिफायनलमधील लढत नेमकी दक्षिण आफ्रिकेशी होईल की ऑस्ट्रेलियाशी होईल, हे ठरणार आहे.