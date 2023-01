ICC Women's T20I Team : आयसीसी महिला टी 20 संघात भारताचा डंका; पाकिस्तानची घेतली फक्त दखल

ICC Women's T20I Team of the Year 2022 : आयसीसीने वर्ष 2022 च्या महिला संघाची घोषणा नुकतीच केली. या संघात भारतीय खेळाडूंनी आपला दबदबा निर्माण केला आहे. ICC Women's T20I Team of the Year 2022 च्या प्लेईंग 11 मध्ये सर्वाधिक भारतीय महिला क्रिकेटपूटंनी स्थान पटकावले.

या संघात तब्बल 4 भारतीय खेळाडूंनी स्थान मिळवले आहे. त्या खालोखाल ऑस्ट्रेलियाचे 3 तर पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंकेचे प्रत्येकी 1 खेळाडू या संघात आहेत. भारतीय खेळाडूंबद्दल बोलायचे झाले तर ICC Women's T20I Team of the Year 2022 मध्ये स्मृती मानधना, दिप्ती शर्मा, ऋचा घोष आणि रेणुका सिंह यांचा समावेश आहे.

आयसीसीने आज वर्ष 2022 चा आपला महिला टी 20 संघ घोषित केला. या संघात बेथ मूनी, स्मृती मानधना, सोफी डिवाईन, अॅश गॉर्डनर, ताहिला मॅग्रा, निदान डार, दिप्ती शर्मा, ऋचा घोष, सोफिया एक्लस्टर, इकोना रानाविरा आणि रेणुका सिंह यांचा समावेश आहे.

स्मृती मानधनाने 2022 मध्ये 33 च्या सरासरीने 594 धावा केल्या आहेत. या धावा तिने 133 च्या स्ट्राईक रेटने केल्या आहेत. यात 21 डावात 5 अर्धशतके देखील ठोकली आहेत.

