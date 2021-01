टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाला दिली मोठी शिकवण, कोच लँगरचीही कबुली

ब्रिस्बेन- दुखापतींचा सामना करत असलेल्या अनुभवहीन टीम इंडियाकडून झालेल्या पराभवाचा ऑस्ट्रेलियन कोच जस्टिन लँगर यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. भारताला कधीच कमी लेखू नका, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. टीम इंडियाने गाबा येथे झालेल्या चौथ्या कसोटीत विजय मिळवत मालिका 2-1 ने जिंकली आहे. भारताने 3 विकेटने हा सामना जिंकला.

लँगरने चॅनल सेव्हनला म्हटले की, ही चांगली कसोटी मालिका होती. शेवटी एकजण पराभूत होतो तर एक जण विजय मिळवतो. आज कसोटी क्रिकेटचा विजय झाला आहे. हा पराभव आम्हाला दीर्घ काळापर्यंत लक्षात राहील. भारताला पूर्ण श्रेय जाते. आम्ही यातून धडा घेतला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कधी कोणती गोष्ट सहज घेऊ नये आणि दुसरं म्हणजे भारतीयांना कधी कमी समजू नका. भारताची लोकसंख्या दीड अब्ज आहे आणि जर तुम्ही त्यांच्या 11 खेळाडूंमध्ये असाल तर तुम्ही नक्कीच एक मजबूत आणि दमदार खेळाडू असणार.

