IND vs AUS: इंदूरच्या खेळपट्टीप्रकरणी बीसीसीआयने केली कारवाई, आयसीसीसमोर ठेवली ही मोठी मागणी

By

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चार सामन्यांच्या कसोटी मालिकेअंतर्गत खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्याची खेळपट्टी आयसीसीने खराब असल्याचे म्हटले आहे. यासह त्यांनी बोर्डाला 14 दिवसांत अपील करण्याची मुदत दिली होती. मात्र, बीसीसीआयने आयसीसीने दिलेल्या खराब रेटिंगचा औपचारिक निषेध केला आहे.(BCCI appeals against poor rating of Indore pitch to ICC )

क्रिकबजच्या अहवालानुसार, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने(ICC) इंदूरच्या खेळपट्टीला दिलेल्या खराब रेटिंगला औपचारिकपणे विरोध केला आहे.

बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने नुकत्याच पाठवलेल्या औपचारिक पत्रात क्रिकेट बोर्डाने सामनाधिकारी ख्रिस ब्रॉडने होळकर स्टेडियममधील खेळपट्टीला "खराब" म्हणून रेट केल्यामुळे त्यांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे, असे क्रिकबझने वृत्त दिले आहे.

खराब रेटिंगमध्ये आयसीसीकडून तीन डिमेरिट पॉइंट्स आहेत, जे पाच वर्षांच्या रोलिंग कालावधीसाठी सक्रिय राहतील.

बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे रेटिंग घाईघाईने देण्यात आल्याचे दिसत असल्याने नेहमीच अपील केले जाते. खेळपट्टीवर मॅच रेफरीचा निर्णय कसोटी संपल्यानंतर काही तासांनंतर आला, जो आयसीसीने अशा प्रकरणांमध्ये असामान्य होता.

बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांना असेही वाटते की पुनरावलोकनास वाव आहे आणि शक्य असल्यास ते निर्णय कमी करू शकतात. आयसीसीची द्विसदस्यीय समिती आता बीसीसीआयच्या आक्षेपावर लक्ष घालणार आहे.

आयसीसी यापूर्वीही अशा प्रकरणांचा पुनर्विचार करत आहे. अलीकडेच, आयसीसीने रावळपिंडीच्या खेळपट्टीवरील आपला निर्णय रद्द केला, ज्याला सुरुवातीला 'सरासरीपेक्षा कमी' घोषित करण्यात आले होते आणि त्याला एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला होता, परंतु पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) अपील केल्यावर, आयसीसीने आपल्या रेटिंगमध्ये सुधारणा केली. आणि आपला निर्णय मागे घेतला.