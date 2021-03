IND vs ENG Live: पहिल्या धक्क्यानंतर इंग्लंडची सावध सुरूवात

भारत आणि इंग्लंड यांच्यात अहमदाबादच्या मोटेरा मैदानावर दुसरा टी२० सामना खेळवला जात आहे. कसोटी मालिकेत दणदणीत विजय मिळवलेल्या भारताला पहिल्या टी२० सामन्यात मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला. इंग्लंडच्या संघाने भारताला ८ गडी राखून सहज मात दिली. त्यामुळे आता पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी आणि मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरला आहे. तर दुसरीकडे आजचा सामना जिंकून टी२० मालिकेतील आपली आघाडी भक्कम करण्याच्या दृष्टीने इंग्लंडच्या संघाने कंबर कसली आहे.

आजच्या सामन्यासाठी भारतीय संघात मुंबई इंडियन्स संघाच्या दोन नवख्या खेळाडूंना पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. इशान किशन आणि सूर्य़कुमार यादव या दोन खेळाडूंना भारताने संघात स्थान दिले आहे. सलामीवीर शिखर धवन आणि अष्टपैलू अक्षर पटेल या दोघांच्या जागी नव्या दोन खेळाडूंना संघात स्थान देण्यात आले आहे.

