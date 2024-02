Shubman Gill Ind vs Eng : 'योग्य वेळी शुभमन गिलनं....' शतकी खेळीनंतर सचिनने थोपटली पाठ

विशाखापट्टणम येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावातही गिल जबरदस्त फॉर्ममध्ये दिसत होता. पण जेम्स अँडरसनचा चेंडू गिलच्या बॅटची बाहेरची कड घेऊन यष्टिरक्षकाकडे गेला. गिलने पहिल्या डावात 34 धावा केल्या होत्या. पण दुसऱ्या डावात फलंदाजीला आल्यावर त्याच्यात एक वेगळाच आत्मविश्वास दिसून आला. गिलने एकही वाईट शॉट खेळला नाही, आणि शानदार शतक केले.

यानंतर सचिन तेंडुलकरही सोशल मीडिया 'X' वर गिलच्या शतकाचे कौतुक करताना दिसला. सचिन तेंडुलकरने लिहिले, 'गिलची ही खेळी कौशल्याने भरलेली होती, गिलला त्याच्या शतकाबद्दल अभिनंदन (This innings by Shubman Gill was full of skill! Congratulations on a well timed 100!).